но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил

полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д. полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д.



вопрос гораздо шире - наличие самого плана ничего не даст без действенного контроля его выполнения - у нас жесткость законов традиционно нивелируется необязательностью их выполнения и корень этого лежит именно в менталитете граждан

вопрос гораздо шире - наличие самого плана ничего не даст без действенного контроля его выполнения - у нас жесткость законов традиционно нивелируется необязательностью их выполнения и корень этого лежит именно в менталитете граждан

а нам упорно предлагают в качестве виновного во всех киевских негараздах именно мэра, который хоть и далеко не идеален, но тем не менее первый кто сдвинул дело в правильном направлении и мы можем снова с легкостью его потерять и снова получить какого нибудь "крепкого хозяйственника", а то и беспомощного клоуна - я вот о чем

