Додано: Пон 11 січ, 2021 13:02

flyman написав: вопрос в другом, що в приоритеті мало би бути в лутшогомера: ГТ чи парки?

цінителі модних МОПів та комерційної нерухомості вважають що парки,

ніщеброди з пригорода - ГТ.



А лутшиймер робить те що лутше в нього виходить, так як даже с уставшим мостом слішком сложно. Всьо по феншую: роби то шо лутше виходить. вопрос в другом, що в приоритеті мало би бути в лутшогомера: ГТ чи парки?цінителі модних МОПів та комерційної нерухомості вважають що парки,ніщеброди з пригорода - ГТ.А лутшиймер робить те що лутше в нього виходить, так як даже с уставшим мостом слішком сложно. Всьо по феншую: роби то шо лутше виходить.

каждый считает шо в приоритете должно быть то, с чем персонально он чаще всего сталкивается и кстати сталкивается именно благодаря своему же собственному выбору - тебя ведь никто не заставлял селиться в ипенях, флай?и вполне нормально, что комфорт жизни жителей центра и обустройство рекреационных и туристических локаций, которыми пользуются жители всех районов и гости столицы, важней чем комфорт транспортировки к месту работы жителей городов спутниковкстати все очень сильно любят повторять "кличко, дэ мэтро?" и почему то забывают шо кроме метро в городе полно других десятилетиями не решавшихся транспортных проблем и мосты - одна из главных и никогда и ни при каком руководителе города их не строили и не ремонтировали так как при кличко