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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:35
kingkongovets написав:
так никто не спорит шо хаотично, только все в этом почему то клянут одного кличка, забывая при этом шо все участки проданы давным давно и массу раз уже были перепроданы и что киев не днепр или харьков и императоров как там здесь нет и сюда лезут застройщики с деньгами со всей страны и власть мэра, вынужденного лавировать между олигархами и его свобода маневра сильно ограничены
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
Уже признали, что торчок - хороший, просто у него команды нет. А нарит рассчитывал, что команду ему Беня даст, из своих. И они начнут на благо страны работать.
Ошиблись. С кем не бывает. Кто ж мог предположить, что Бенины ребята будут продолжать работать на Беню?
Но все, долярчики в политику больше ни ногой. До следующих выборов.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:38
sequence написав: kingkongovets написав:
..
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д.
вопрос гораздо шире - наличие самого плана ничего не даст без действенного контроля его выполнения - у нас жесткость законов традиционно нивелируется необязательностью их выполнения и корень этого лежит именно в менталитете граждан
а нам упорно предлагают в качестве виновного во всех киевских негараздах именно мэра, который хоть и далеко не идеален, но тем не менее первый кто сдвинул дело в правильном направлении и мы можем снова с легкостью его потерять и снова получить какого нибудь "крепкого хозяйственника", а то и беспомощного клоуна - я вот о чем
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:02
flyman написав:
вопрос в другом, що в приоритеті мало би бути в лутшогомера: ГТ чи парки?
цінителі модних МОПів та комерційної нерухомості вважають що парки,
ніщеброди з пригорода - ГТ.
А лутшиймер робить те що лутше в нього виходить, так як даже с уставшим мостом слішком сложно. Всьо по феншую: роби то шо лутше виходить.
каждый считает шо в приоритете должно быть то, с чем персонально он чаще всего сталкивается и кстати сталкивается именно благодаря своему же собственному выбору - тебя ведь никто не заставлял селиться в ипенях, флай?
и вполне нормально, что комфорт жизни жителей центра и обустройство рекреационных и туристических локаций, которыми пользуются жители всех районов и гости столицы, важней чем комфорт транспортировки к месту работы жителей городов спутников
кстати все очень сильно любят повторять "кличко, дэ мэтро?" и почему то забывают шо кроме метро в городе полно других десятилетиями не решавшихся транспортных проблем и мосты - одна из главных и никогда и ни при каком руководителе города их не строили и не ремонтировали так как при кличко
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:04
flyman написав:
..
цінителі модних МОПів та комерційної нерухомості вважають що парки,
ніщеброди з пригорода - ГТ.
..
а жители борщаговки считают что самое лучшее - это залатанная крыша 9ти этажки и залатанные ямы в придомовой
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:04
flyman написав:
так хто спорить, що лутшиймер.
вопрос в другом, що в приоритеті мало би бути в лутшогомера: ГТ чи парки?
цінителі модних МОПів та комерційної нерухомості вважають що парки,
ніщеброди з пригорода - ГТ.
А лутшиймер робить те що лутше в нього виходить, так як даже с уставшим мостом слішком сложно. Всьо по феншую: роби то шо лутше виходить.
Сложный вопрос. С одной стороны, конечно, ОТ очень важен и город без него развиваться не может. Но с другой стороны, городу в котором нет достаточно парков и ОТ может не понадобиться - из него тикать люди будут (живой пример - Виталиан и его киевляне, штурмующие парки Ирпеня). Поэтому не надо недооценивать создание общественных пространств и зеленых зон и думать, что это фигня, а вот 1 лишняя станция метро - это дооооо!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:07
kingkongovets написав:flyman
1) погугли сколько было куплено за время каденции кличка единиц подвижного состава для от и сравни сколько было их куплено за время с каденций предыдущих мэров
2) прежде чем разевать варежку о недостатках киевского от напиши сначала сколько лично ты платишь налогов в киевский бюджет и платишь ли их вообще
свободен
Автобусы закупаются, читал что 500 штук закупили, троллейбусы выпиливаются. Чистый воздух - это не про Киев.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:14
airmax78 написав:
.. Поэтому не надо недооценивать создание общественных пространств и зеленых зон и думать, что это фигня, а вот 1 лишняя станция метро - это дооооо!
разумеется, не нужно ничего недооценивать.
метро тоже.
Этому козырю никто ничего не может противопоставить - все вложения по разбитию парков по бюджету тянут примерно на одну станцию метро, и у папиредников Клычка были другие приоритеты.
Каждый тянет одеяло на себя и расхваливают исключительно свои подвиги. Был бы план развития, со сроками, приоритетами и бюджетом - не было бы срача. Ведь какая разница, какой мэр будет выполнять долгосрочный план.
Будет плохо выполнять- гнать в шею, хорошо - оставить пожизенно.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:38
sequence написав:
Каждый тянет одеяло на себя и расхваливают исключительно свои подвиги. Был бы план развития, со сроками, приоритетами и бюджетом - не было бы срача. Ведь какая разница, какой мэр будет выполнять долгосрочный план.
да ну это же полнейший примитивизм!
никакой план и никакой мэр не решит годами накапливавшиеся проблемы в одночасье
да и вообще никто их никогда не решит, если к гражданам не придет наконец понимание, что истинной причиной их проблем являются они сами
на пробки больше всего жалуется как раз те, кто сам их и создает - и так во всем
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:42
BIGor написав:
Автобусы закупаются, читал что 500 штук закупили, троллейбусы выпиливаются. Чистый воздух - это не про Киев.
бред
во первых троллейбусы не выпиливаются, а закупаются наравне с автобусами, трамваями и вагонами метро
во вторых новые автобусы имеют мерседесовские дизели стандарта евро5 и воздух портят гораздо меньше чем частные авто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:52
airmax78 написав:
Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.
Тут такое дело... И валы и бульвар уже есть, и пресловутая "сагайдачного" тоже, и никуда не денутся.
А вот мостик, пусть и с потресканными стеклами, или флагшток от непонятного фонда - это пиарчик.
По поводу закупки от. Может где то и закупленное ездит. на левом берегу старые трамваи все так же грохочут квадратными колесами по кривым рельсам. На 45 маршруте ходит штуки три автобуса, при массе смердящих маршруток, включая коммунальные.
халва, халва...
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