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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:02
vano80 написав: airmax78 написав:
Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.
Тут такое дело... И валы и бульвар уже есть, и пресловутая "сагайдачного" тоже, и никуда не денутся.
А вот мостик, пусть и с потресканными стеклами, или флагшток от непонятного фонда - это пиарчик.
По поводу закупки от. Может где то и закупленное ездит. на левом берегу старые трамваи все так же грохочут квадратными колесами по кривым рельсам. На 45 маршруте ходит штуки три автобуса, при массе смердящих маршруток, включая коммунальные.
халва, халва...
Никому, смотрю, не нравятся помутневшие, исцарапанные стекла на мосту. При этом иначе как пританцовывая на них и царапая все больше и больше - селфака ж запилить невозможно. В Китае по такому мосту ходят в бахилах БЕЗ обуви. Хотел Кличко сделать красиво - не учел менталитет.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:15
kingkongovets написав:
.. если к гражданам не придет наконец понимание, что истинной причиной их проблем являются они сами
я не строю иллюзий, и точно знаю, что любовь к прекрасному нашему народу надо прививать исключительно жестко - штрафами, изъятием имущества и т.д.
Генплан развития - это не утопия, Китайская компартия не даст соврать. Когда-то Варламов показывал "пустующий город" на севере Китая - сейчас там почти все заселено.
Косяков много, их тоже можно определить и учесть. Огромная работа, но если ее не сделать, все так и будет катиться в преисподнюю. На самосознание людей рассчитывать нечего - у вильнолюдей всегда в топах гугля "как не платить штраф за превышение" и прочие радости.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:19
airmax78 написав:
Никому, смотрю, не нравятся помутневшие, исцарапанные стекла на мосту. При этом иначе как пританцовывая на них и царапая все больше и больше - селфака ж запилить невозможно. В Китае по такому мосту ходят в бахилах БЕЗ обуви. Хотел Кличко сделать красиво - не учел менталитет.
Для города гораздо важнее развязка на Европейской площади чем этот пиар-мостик.
Под этим мостиком на Владимирском убитая еще царская брусчатка, вот этим надо было в первую очередь заниматься, как и Подольским, Днепровским спусками, Шелковичной и т.д.
На Подольском троллейбусы из-за убитой брусчатки едут 5км\ч, а оно пиарится мостиками.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21
sequence написав: kingkongovets написав:
.. если к гражданам не придет наконец понимание, что истинной причиной их проблем являются они сами
я не строю иллюзий, и точно знаю, что любовь к прекрасному нашему народу надо прививать исключительно жестко - штрафами, изъятием имущества и т.д.
попробуйте предсказать динамику рейтинга мэра после подобных жестких действий
попробуйте просто представить сколько на выборах наберет кандидат, обещающий запретить парковку на тротуарах - да его проклянут еще перед первым туром
издержки демократии епта, китайцам на порядки проще
зы: зато любой таксист вам в три секунды объяснит как надо развивать город и что надо делать в первую очередь - посмотрите вон на диму
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:26
airmax78 написав:
Никому, смотрю, не нравятся помутневшие, исцарапанные стекла на мосту. При этом иначе как пританцовывая на них и царапая все больше и больше - селфака ж запилить невозможно. В Китае по такому мосту ходят в бахилах БЕЗ обуви. Хотел Кличко сделать красиво - не учел менталитет.
Насколько я помню, они еще и запотевшие изнутри.
Тут конг писал про оболонцев, почему то не радующихся новому мостику. Могу показать на примере некоторых "мелочей", по моему влияющих на цену кржн, а то опять за флуд сочтут
Итак, героев сталинграда 44. Летом на дверях появляется бумажка - при содействии мэра у вас будет капитально заменено асфальтовое покрытие во дворе. Ну это же не предвыборная фигня, это ведь ежедневная работа властей, понимаем
, ждем ремонта ям на въезде да и просто совковый асфальт надо менять.
И да меняют - дорожку вдоль дома, которая была конечно не идеал, но и не требовала особого внимания. Ямы и последствия раскопок - остаются на месте
В этом же году проведена борьба
с мафами - вместо кирпичного полтораэтажного ларька-аптеки жители получили три этажа (высотой до пятого этажа жилого дома) мини тц. Ходили че то там жаловались, подписывали - получили прямо перед окнами бетонную махину.
Дорогие МВАшники, насколько упала стоимость пары стояков оболонского жилья с видом на очередное "море пива"?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:30
kingkongovets написав:
..
попробуйте предсказать динамику рейтинга мэра после подобных жестких действий..
а причем отдельновзятый мэр к общеукраинским ПДД? Выполняйте установленные правила: когда на права сдавали, вас же предупреждали
если так будут делать одновременно во всех милионниках, быстро все привыкнут. Камеры поставили - многие начали ездить медленнее.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:34
unicdima написав: airmax78 написав:
Никому, смотрю, не нравятся помутневшие, исцарапанные стекла на мосту. При этом иначе как пританцовывая на них и царапая все больше и больше - селфака ж запилить невозможно. В Китае по такому мосту ходят в бахилах БЕЗ обуви. Хотел Кличко сделать красиво - не учел менталитет.
Для города гораздо важнее развязка на Европейской площади чем этот пиар-мостик.
Под этим мостиком на Владимирском убитая еще царская брусчатка, вот этим надо было в первую очередь заниматься, как и Подольским, Днепровским спусками, Шелковичной и т.д.
На Подольском троллейбусы из-за убитой брусчатки едут 5км\ч, а оно пиарится мостиками.
Эта "убитая" брусчатка переживет наших внуков и правнуков. Троллейбусы по Подольскому едут 5км/ч не из-за брусчатки, а из-за уклона. Извините, не дооборудовали троллейбусы электромоторами в 1000 лс и не проложили ЛЭП как для электровозов. А то бы взлетали по нему быстрее Тесла Модел S P100D.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:40
airmax78 написав:
Эта "убитая" брусчатка переживет наших внуков и правнуков. Троллейбусы по Подольскому едут 5км/ч не из-за брусчатки, а из-за уклона. Извините, не дооборудовали троллейбусы электромоторами в 1000 лс и не проложили ЛЭП как для электровозов. А то бы взлетали по нему быстрее Тесла Модел S P100D.
я смотрю вы абсолютно не стыдитесь постоянно врать.
Так уклон троллейбусу мешает вверх ехать или вниз?
В Европе брусчатка шелестит под колесами, а ваша "неубитая" бьет как на испытательном полигоне.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:46
unicdima написав: airmax78 написав:
Эта "убитая" брусчатка переживет наших внуков и правнуков. Троллейбусы по Подольскому едут 5км/ч не из-за брусчатки, а из-за уклона. Извините, не дооборудовали троллейбусы электромоторами в 1000 лс и не проложили ЛЭП как для электровозов. А то бы взлетали по нему быстрее Тесла Модел S P100D.
я смотрю вы абсолютно не стыдитесь постоянно врать.
Так уклон троллейбусу мешает вверх ехать или вниз?
В Европе брусчатка шелестит под колесами, а ваша "неубитая" бьет как на испытательном полигоне.
А вниз ехать даже 30 км/ч троллику мешает отсутствие дисковых вентилируемых тормозов Брембо и легкое искривление самого спуска, с которого можно плавно улететь на Смородиновский спуск. Ну или систему рекуперации поставили бы на все троллики и батареи хотя бы на 50кВт/ч. Тоже можно было бы по спускам веселее ехать.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:52
vano80 написав:
.,
Насколько я помню, они еще и запотевшие изнутри.
Тут конг писал про оболонцев, почему то не радующихся новому мостику. Могу показать на примере некоторых "мелочей", по моему влияющих на цену кржн, а то опять за флуд сочтут
Итак, героев сталинграда 44. Летом на дверях появляется бумажка - при содействии мэра у вас будет капитально заменено асфальтовое покрытие во дворе. Ну это же не предвыборная фигня, это ведь ежедневная работа властей, понимаем
, ждем ремонта ям на въезде да и просто совковый асфальт надо менять.
И да меняют - дорожку вдоль дома, которая была конечно не идеал, но и не требовала особого внимания. Ямы и последствия раскопок - остаются на месте
В этом же году проведена борьба
с мафами - вместо кирпичного полтораэтажного ларька-аптеки жители получили три этажа (высотой до пятого этажа жилого дома) мини тц. Ходили че то там жаловались, подписывали - получили прямо перед окнами бетонную махину.
Дорогие МВАшники, насколько упала стоимость пары стояков оболонского жилья с видом на очередное "море пива"?
Тоже на оболони под домом поменяли приличный асфальт без ям и бордюры (поребрики). А где были ямы, так и остались.
А тут сначала мосты построят а потом домами застроят, как оболонскую набережную, что не пройти как от института гидробиологии.
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