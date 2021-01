Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21

sequence написав: kingkongovets написав: .. если к гражданам не придет наконец понимание, что истинной причиной их проблем являются они сами .. если к гражданам не придет наконец понимание, что истинной причиной их проблем являются они сами

я не строю иллюзий, и точно знаю, что любовь к прекрасному нашему народу надо прививать исключительно жестко - штрафами, изъятием имущества и т.д.

попробуйте предсказать динамику рейтинга мэра после подобных жестких действий

попробуйте просто представить сколько на выборах наберет кандидат, обещающий запретить парковку на тротуарах - да его проклянут еще перед первым туром

издержки демократии епта, китайцам на порядки проще



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.