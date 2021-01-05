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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6175617661776178

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:00

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
попробуйте предсказать динамику рейтинга мэра после подобных жестких действий..

а причем отдельновзятый мэр к общеукраинским ПДД? Выполняйте установленные правила: когда на права сдавали, вас же предупреждали :)
если так будут делать одновременно во всех милионниках, быстро все привыкнут. Камеры поставили - многие начали ездить медленнее.


при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру - уж не помню косаковский это был, или омеля
и теперь люди дупля не могу дать - как это можно запретить парковаться на тротуарах и ездить по ним в поисках свободного места? "а где же мне тогда харчеваться"(с)
любые непопулярные меры, требующие выхода из зоны комфорта убивают политический рейтинг, от каждого нового кандидата люди ждут лишь шо он им шото "даст" и от них самих ничего не потребует взамен
вильнолюди, хули
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:02

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Автобусы закупаются, читал что 500 штук закупили, троллейбусы выпиливаются. Чистый воздух - это не про Киев.


бред
во первых троллейбусы не выпиливаются, а закупаются наравне с автобусами, трамваями и вагонами метро
во вторых новые автобусы имеют мерседесовские дизели стандарта евро5 и воздух портят гораздо меньше чем частные авто

Бред полный. Троллейбусы даже новые выпиливаются, те же ЛАЗы 2007-2008 уже больше половины выпилили https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=291&cid=96
А за дизель вообще смешно, весь цивилизованный мир отказывается - а у нас оказывается дизель не такой уже и вредный.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:06

  kingkongovets написав:..
при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру - уж не помню косаковский это был, или омеля..

любопытно, не знал - по молодости, видимо.
но вы то взрослый человек и понимаете, что так низзя - и люди поймут и привыкнут. Главное, это сделать в начале каденции, тогда люди запомнят только хорошую сторону монеты.
В Польше как-то спросил по поводу парковки на тротуаре, ответили, что нужно то ли 60, то ли 80 см пешеходам оставлять, иначе перепаркуют на штрафплощадку.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:09

  airmax78 написав:
  unicdima написав:я смотрю вы абсолютно не стыдитесь постоянно врать.
Так уклон троллейбусу мешает вверх ехать или вниз?
В Европе брусчатка шелестит под колесами, а ваша "неубитая" бьет как на испытательном полигоне.

А вниз ехать даже 30 км/ч троллику мешает отсутствие дисковых вентилируемых тормозов Брембо и легкое искривление самого спуска, с которого можно плавно улететь на Смородиновский спуск. Ну или систему рекуперации поставили бы на все троллики и батареи хотя бы на 50кВт/ч. Тоже можно было бы по спускам веселее ехать.

Опять брехня, рекуперативное торможение есть на всех современных троллейбусах.
Почему тогда по вашему на Телиги троллейбусы не едут 5км\ч?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:13

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Автобусы закупаются, читал что 500 штук закупили, троллейбусы выпиливаются. Чистый воздух - это не про Киев.


бред
во первых троллейбусы не выпиливаются, а закупаются наравне с автобусами, трамваями и вагонами метро
во вторых новые автобусы имеют мерседесовские дизели стандарта евро5 и воздух портят гораздо меньше чем частные авто

Бред полный. Троллейбусы даже новые выпиливаются, те же ЛАЗы 2007-2008 уже больше половины выпилили https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=291&cid=96
А за дизель вообще смешно, весь цивилизованный мир отказывается - а у нас оказывается дизель не такой уже и вредный.


а в киеве только лазы на линии выходят?) других моделей нет?
пощелкай там по своей ссылке, в городе полно новых богданов
по поводу автобусов в "цивилизованном мире" тоже ржака - например в штатах тралики видел всего один раз, во фриско вроде, а в остальном одни автобусы, да и вообще хоть траликов и электробусов становится все больше, но от автобусов полностью отказываться пока никто в ближайшем будущем не собирается, кстати не стоит забывать и о стоимости электробусов и контактной сети для траликов
так шо бред все же пишешь ты
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:19

  kingkongovets написав:при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру - уж не помню косаковский это был, или омеля
и теперь люди дупля не могу дать - как это можно запретить парковаться на тротуарах и ездить по ним в поисках свободного места? "а где же мне тогда харчеваться"(с)
любые непопулярные меры, требующие выхода из зоны комфорта убивают политический рейтинг, от каждого нового кандидата люди ждут лишь шо он им шото "даст" и от них самих ничего не потребует взамен
вильнолюди, хули

по мнению кинконговца мэр у нас может менять ПДД :D
Парковка на тротуаре разрешена согласно ПДД, с определенными ограничениями.
пешики, учите ПДД.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:25

  unicdima написав:по мнению кинконговца мэр у нас может менять ПДД :D
Парковка на тротуаре разрешена согласно ПДД, с определенными ограничениями.
пешики, учите ПДД.


ну да, тут все пешики кроме тебя одного, таксер
а ну расскажи тогда когда официально была разрешена парковка на тротуарах в пдд и когда людей за это перестали гонять по факту в киеве? ты ж за рулем уже 30+ лет (как и я кстати) ты должен знать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:33

  unicdima написав:
  airmax78 написав:
  unicdima написав:я смотрю вы абсолютно не стыдитесь постоянно врать.
Так уклон троллейбусу мешает вверх ехать или вниз?
В Европе брусчатка шелестит под колесами, а ваша "неубитая" бьет как на испытательном полигоне.

А вниз ехать даже 30 км/ч троллику мешает отсутствие дисковых вентилируемых тормозов Брембо и легкое искривление самого спуска, с которого можно плавно улететь на Смородиновский спуск. Ну или систему рекуперации поставили бы на все троллики и батареи хотя бы на 50кВт/ч. Тоже можно было бы по спускам веселее ехать.

Опять брехня, рекуперативное торможение есть на всех современных троллейбусах.
Почему тогда по вашему на Телиги троллейбусы не едут 5км\ч?

Вы сравнили уклон и кривизну Телиги с Подольским спуском.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:44

Re: Когда начнет

  kingkongovets написав:при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру
Паркуватись на тротуарах стало можливим з 1991 року.
В СРСР це не віталось.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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