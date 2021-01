Додано: Пон 11 січ, 2021 15:00

sequence написав: kingkongovets написав: ..

попробуйте предсказать динамику рейтинга мэра после подобных жестких действий.. ..попробуйте предсказать динамику рейтинга мэра после подобных жестких действий..

а причем отдельновзятый мэр к общеукраинским ПДД? Выполняйте установленные правила: когда на права сдавали, вас же предупреждали

если так будут делать одновременно во всех милионниках, быстро все привыкнут. Камеры поставили - многие начали ездить медленнее.



при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру - уж не помню косаковский это был, или омеля

и теперь люди дупля не могу дать - как это можно запретить парковаться на тротуарах и ездить по ним в поисках свободного места? "а где же мне тогда харчеваться"(с)

любые непопулярные меры, требующие выхода из зоны комфорта убивают политический рейтинг, от каждого нового кандидата люди ждут лишь шо он им шото "даст" и от них самих ничего не потребует взамен

при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру - уж не помню косаковский это был, или омеля

и теперь люди дупля не могу дать - как это можно запретить парковаться на тротуарах и ездить по ним в поисках свободного места? "а где же мне тогда харчеваться"(с)

любые непопулярные меры, требующие выхода из зоны комфорта убивают политический рейтинг, от каждого нового кандидата люди ждут лишь шо он им шото "даст" и от них самих ничего не потребует взамен

вильнолюди, хули

