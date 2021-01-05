Додано: Пон 11 січ, 2021 16:17

но возвращаясь к основной теме ветки, из рубрики "сорока на хвосте принесла":корогодский так и не смог договориться ни с одним инвестором по поводу давно им выкупленного участка на черепановой горе и продал его некому сергею кучеруречь идет о бывшем поле для метания молота под бывшим же большим лыжным трамплином, там сейчас пустырь, на котором иногда паркуются автобусытам были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челсисобираются строить крупный комплекс из чуть ли не 15 домов - правда я слабо представляю как и куда их там всунуткстати лично слышал от не последних работников ффу шо стройка там невозможна из-за требований уефа - там должна быть эвакуационная зона и стройка может поставить крест на проведении на олимпийском международных матчейкак будет в итоге - посмотримотаке