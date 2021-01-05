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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6176617761786179>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:13

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Автобусы закупаются, читал что 500 штук закупили, троллейбусы выпиливаются. Чистый воздух - это не про Киев.


бред
во первых троллейбусы не выпиливаются, а закупаются наравне с автобусами, трамваями и вагонами метро
во вторых новые автобусы имеют мерседесовские дизели стандарта евро5 и воздух портят гораздо меньше чем частные авто

Бред полный. Троллейбусы даже новые выпиливаются, те же ЛАЗы 2007-2008 уже больше половины выпилили https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=291&cid=96
А за дизель вообще смешно, весь цивилизованный мир отказывается - а у нас оказывается дизель не такой уже и вредный.


а в киеве только лазы на линии выходят?) других моделей нет?
пощелкай там по своей ссылке, в городе полно новых богданов
по поводу автобусов в "цивилизованном мире" тоже ржака - например в штатах тралики видел всего один раз, во фриско вроде, а в остальном одни автобусы, да и вообще хоть траликов и электробусов становится все больше, но от автобусов полностью отказываться пока никто в ближайшем будущем не собирается, кстати не стоит забывать и о стоимости электробусов и контактной сети для траликов
так шо бред все же пишешь ты
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:25

  unicdima написав:по мнению кинконговца мэр у нас может менять ПДД :D
Парковка на тротуаре разрешена согласно ПДД, с определенными ограничениями.
пешики, учите ПДД.


ну да, тут все пешики кроме тебя одного, таксер
а ну расскажи тогда когда официально была разрешена парковка на тротуарах в пдд и когда людей за это перестали гонять по факту в киеве? ты ж за рулем уже 30+ лет (как и я кстати) ты должен знать)
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:59

  Frant написав:
  kingkongovets написав:при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру
Паркуватись на тротуарах стало можливим з 1991 року.
В СРСР це не віталось.

При совке эта проблема не была такой острой, потому что автомобили народу заменяла гордость за страну, мирный космос и самую большую армию в мире.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:05

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру
Паркуватись на тротуарах стало можливим з 1991 року.
В СРСР це не віталось.

При совке эта проблема не была такой острой, потому что автомобили народу заменяла гордость за страну, мирный космос и самую большую армию в мире.


меня тогда не было в киеве, но когда вернулся в середине 90х из за бугра, увидел этот беспредел на тротуарах и подофигел, но мне пояснили шо мэр дал добро и никого за это уже не щимят - так и было
а окончательно узаконили недавно совсем уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:17

но возвращаясь к основной теме ветки, из рубрики "сорока на хвосте принесла":

корогодский так и не смог договориться ни с одним инвестором по поводу давно им выкупленного участка на черепановой горе и продал его некому сергею кучеру
https://amp.znaj.ua/ru/dossier/736-serg ... rj-G0J_GWY
речь идет о бывшем поле для метания молота под бывшим же большим лыжным трамплином, там сейчас пустырь, на котором иногда паркуются автобусы
там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси
собираются строить крупный комплекс из чуть ли не 15 домов - правда я слабо представляю как и куда их там всунут
кстати лично слышал от не последних работников ффу шо стройка там невозможна из-за требований уефа - там должна быть эвакуационная зона и стройка может поставить крест на проведении на олимпийском международных матчей
как будет в итоге - посмотрим
отаке
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про тот комплекс давно "ходили слухи".

  kingkongovets написав:там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси

А вот это меня не радует. Это возле Тетриса будут всякие ездить и пробки на деловой будут? И как заезд сделать, Деловая односторонняя ведь. Они что-ли по Тютюнника все будут ломиться туда?
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:30

  Унуноктий написав:Земля дешевеет даже под Киевом

А нерухомість на тій землі?
В радіусі 30 км від Києва?
Дорожчає?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:36

  foxluck написав:Про тот комплекс давно "ходили слухи".

  kingkongovets написав:там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси

А вот это меня не радует. Это возле Тетриса будут всякие ездить и пробки на деловой будут? И как заезд сделать, Деловая односторонняя ведь. Они что-ли по Тютюнника все будут ломиться туда?


я вообще слабо все это себе представляю, потому что место то знаю хорошо и не понимаю как они туда собираются привезти материалы на целый жк и как будут решать вопрос с ффу - но как говорится за шо купил за то и продаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:43

  kingkongovets написав:но возвращаясь к основной теме ветки, из рубрики "сорока на хвосте принесла":

корогодский так и не смог договориться ни с одним инвестором по поводу давно им выкупленного участка на черепановой горе и продал его некому сергею кучеру
https://amp.znaj.ua/ru/dossier/736-serg ... rj-G0J_GWY
речь идет о бывшем поле для метания молота под бывшим же большим лыжным трамплином, там сейчас пустырь, на котором иногда паркуются автобусы
там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси
собираются строить крупный комплекс из чуть ли не 15 домов - правда я слабо представляю как и куда их там всунут
кстати лично слышал от не последних работников ффу шо стройка там невозможна из-за требований уефа - там должна быть эвакуационная зона и стройка может поставить крест на проведении на олимпийском международных матчей
как будет в итоге - посмотрим
отаке

б*** я там в детстве прыжками с трамплина занимался(
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:43

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру - уж не помню косаковский это был, или омеля..

любопытно, не знал - по молодости, видимо.
но вы то взрослый человек и понимаете, что так низзя - и люди поймут и привыкнут. Главное, это сделать в начале каденции, тогда люди запомнят только хорошую сторону монеты.
В Польше как-то спросил по поводу парковки на тротуаре, ответили, что нужно то ли 60, то ли 80 см пешеходам оставлять, иначе перепаркуют на штрафплощадку.


А у нас что, пдд отдельно киевские есть? Правила парковки расписаны, и если не запрещено отдельно то - добро пожаловать.
Вопрос в другом. Почему при ремонте, ну скажем тростянецкой, оставлены совковые традиции - непонятный кусок асфальта, ненужный газончик. Там все равно паркуются, почему бы не модернизировать пространство.
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