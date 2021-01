Додано: Пон 11 січ, 2021 15:13

BIGor написав: kingkongovets написав: BIGor написав: Автобусы закупаются, читал что 500 штук закупили, троллейбусы выпиливаются. Чистый воздух - это не про Киев. Автобусы закупаются, читал что 500 штук закупили, троллейбусы выпиливаются. Чистый воздух - это не про Киев.



бред

во первых троллейбусы не выпиливаются, а закупаются наравне с автобусами, трамваями и вагонами метро

во вторых новые автобусы имеют мерседесовские дизели стандарта евро5 и воздух портят гораздо меньше чем частные авто бредво первых троллейбусы не выпиливаются, а закупаются наравне с автобусами, трамваями и вагонами метрово вторых новые автобусы имеют мерседесовские дизели стандарта евро5 и воздух портят гораздо меньше чем частные авто

Бред полный. Троллейбусы даже новые выпиливаются, те же ЛАЗы 2007-2008 уже больше половины выпилили https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=291&cid=96

А за дизель вообще смешно, весь цивилизованный мир отказывается - а у нас оказывается дизель не такой уже и вредный. Бред полный. Троллейбусы даже новые выпиливаются, те же ЛАЗы 2007-2008 уже больше половины выпилилиА за дизель вообще смешно, весь цивилизованный мир отказывается - а у нас оказывается дизель не такой уже и вредный.



а в киеве только лазы на линии выходят?) других моделей нет?

пощелкай там по своей ссылке, в городе полно новых богданов

по поводу автобусов в "цивилизованном мире" тоже ржака - например в штатах тралики видел всего один раз, во фриско вроде, а в остальном одни автобусы, да и вообще хоть траликов и электробусов становится все больше, но от автобусов полностью отказываться пока никто в ближайшем будущем не собирается, кстати не стоит забывать и о стоимости электробусов и контактной сети для траликов

так шо бред все же пишешь ты а в киеве только лазы на линии выходят?) других моделей нет?пощелкай там по своей ссылке, в городе полно новых богдановпо поводу автобусов в "цивилизованном мире" тоже ржака - например в штатах тралики видел всего один раз, во фриско вроде, а в остальном одни автобусы, да и вообще хоть траликов и электробусов становится все больше, но от автобусов полностью отказываться пока никто в ближайшем будущем не собирается, кстати не стоит забывать и о стоимости электробусов и контактной сети для траликовтак шо бред все же пишешь ты

