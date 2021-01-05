Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Автобусы закупаются, читал что 500 штук закупили, троллейбусы выпиливаются. Чистый воздух - это не про Киев.
бред во первых троллейбусы не выпиливаются, а закупаются наравне с автобусами, трамваями и вагонами метро во вторых новые автобусы имеют мерседесовские дизели стандарта евро5 и воздух портят гораздо меньше чем частные авто
Бред полный. Троллейбусы даже новые выпиливаются, те же ЛАЗы 2007-2008 уже больше половины выпилили https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=291&cid=96 А за дизель вообще смешно, весь цивилизованный мир отказывается - а у нас оказывается дизель не такой уже и вредный.
а в киеве только лазы на линии выходят?) других моделей нет? пощелкай там по своей ссылке, в городе полно новых богданов по поводу автобусов в "цивилизованном мире" тоже ржака - например в штатах тралики видел всего один раз, во фриско вроде, а в остальном одни автобусы, да и вообще хоть траликов и электробусов становится все больше, но от автобусов полностью отказываться пока никто в ближайшем будущем не собирается, кстати не стоит забывать и о стоимости электробусов и контактной сети для траликов так шо бред все же пишешь ты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
unicdima написав:по мнению кинконговца мэр у нас может менять ПДД Парковка на тротуаре разрешена согласно ПДД, с определенными ограничениями. пешики, учите ПДД.
ну да, тут все пешики кроме тебя одного, таксер а ну расскажи тогда когда официально была разрешена парковка на тротуарах в пдд и когда людей за это перестали гонять по факту в киеве? ты ж за рулем уже 30+ лет (как и я кстати) ты должен знать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру
Паркуватись на тротуарах стало можливим з 1991 року. В СРСР це не віталось.
При совке эта проблема не была такой острой, потому что автомобили народу заменяла гордость за страну, мирный космос и самую большую армию в мире.
меня тогда не было в киеве, но когда вернулся в середине 90х из за бугра, увидел этот беспредел на тротуарах и подофигел, но мне пояснили шо мэр дал добро и никого за это уже не щимят - так и было а окончательно узаконили недавно совсем уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
но возвращаясь к основной теме ветки, из рубрики "сорока на хвосте принесла":
корогодский так и не смог договориться ни с одним инвестором по поводу давно им выкупленного участка на черепановой горе и продал его некому сергею кучеру https://amp.znaj.ua/ru/dossier/736-serg ... rj-G0J_GWY речь идет о бывшем поле для метания молота под бывшим же большим лыжным трамплином, там сейчас пустырь, на котором иногда паркуются автобусы там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси собираются строить крупный комплекс из чуть ли не 15 домов - правда я слабо представляю как и куда их там всунут кстати лично слышал от не последних работников ффу шо стройка там невозможна из-за требований уефа - там должна быть эвакуационная зона и стройка может поставить крест на проведении на олимпийском международных матчей как будет в итоге - посмотрим отаке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
foxluck написав:Про тот комплекс давно "ходили слухи".
kingkongovets написав:там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси
А вот это меня не радует. Это возле Тетриса будут всякие ездить и пробки на деловой будут? И как заезд сделать, Деловая односторонняя ведь. Они что-ли по Тютюнника все будут ломиться туда?
я вообще слабо все это себе представляю, потому что место то знаю хорошо и не понимаю как они туда собираются привезти материалы на целый жк и как будут решать вопрос с ффу - но как говорится за шо купил за то и продаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:но возвращаясь к основной теме ветки, из рубрики "сорока на хвосте принесла":
корогодский так и не смог договориться ни с одним инвестором по поводу давно им выкупленного участка на черепановой горе и продал его некому сергею кучеру https://amp.znaj.ua/ru/dossier/736-serg ... rj-G0J_GWY речь идет о бывшем поле для метания молота под бывшим же большим лыжным трамплином, там сейчас пустырь, на котором иногда паркуются автобусы там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси собираются строить крупный комплекс из чуть ли не 15 домов - правда я слабо представляю как и куда их там всунут кстати лично слышал от не последних работников ффу шо стройка там невозможна из-за требований уефа - там должна быть эвакуационная зона и стройка может поставить крест на проведении на олимпийском международных матчей как будет в итоге - посмотрим отаке
б*** я там в детстве прыжками с трамплина занимался(
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kingkongovets написав:.. при том шо в киеве парковаться на тротуарах было разрешено именно благодаря мэру - уж не помню косаковский это был, или омеля..
любопытно, не знал - по молодости, видимо. но вы то взрослый человек и понимаете, что так низзя - и люди поймут и привыкнут. Главное, это сделать в начале каденции, тогда люди запомнят только хорошую сторону монеты. В Польше как-то спросил по поводу парковки на тротуаре, ответили, что нужно то ли 60, то ли 80 см пешеходам оставлять, иначе перепаркуют на штрафплощадку.
А у нас что, пдд отдельно киевские есть? Правила парковки расписаны, и если не запрещено отдельно то - добро пожаловать. Вопрос в другом. Почему при ремонте, ну скажем тростянецкой, оставлены совковые традиции - непонятный кусок асфальта, ненужный газончик. Там все равно паркуются, почему бы не модернизировать пространство.