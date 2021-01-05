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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6176617761786179

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:52

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней..

справедливости ради, при достаточном развитии пригородных электричек и сети метро проблема половинится.
также вторая серия авто Окружной давно напрашивается.
я не имею отношения к градостроительству, но создается четкое впечатление, что пригород (да и город) застраивается хаотично.
лет 6 назад ехал в Минске с одним местным по широченному проспекту - 8 полос, почти пустому. Спросил, для кого строили? Он махнул головой - видишь, мол, несколько микрорайонов одновременно возводят.
Там практически нет пробок и практически всюду хорошее дорожное покрытие. Платные автобаны оплачивают только грузовики и иностранцы - и нет никакого срача.
Ну и таки да - в Беларуси нет ни своего газа, ни нефти и прохладнее, чем у нас.

А там в Минске в этом микрорайоне на отшибе и с индивидуальным проспектом квартиры бесплатно патриотам ОМОНа раздают или за какие то реальные деньги продают? И насколько большие во втором случае? И может банкет, точнее асфальт, за счёт лишних 20уе в каждом метре тех панелек?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

як вам ВРЖН?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5143760#p5143760

  Bolt написав:Интересно, у нас тоже так будет?
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... :undefined
Вкратце:
Войцех Карпешук: Молодой предприниматель обратился за помощью на портале Zrzutka.pl. (думаю сайт , где просят финансово помочь)Перед пандемией он снял 17 квартир и сдал их в субаренду туристам на короткий срок. Сейчас он стоит, ему пришлось отдать часть квартир, у него нет денег. В Интернете разразилась буря. Как вы думаете почему? В конце концов, это законный бизнес.
Нашел по лучше ссыль:
https://www.o2.pl/informacje/warszawa-m ... 839139136a
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6176617761786179
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