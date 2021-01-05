Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:.. а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней..
справедливости ради, при достаточном развитии пригородных электричек и сети метро проблема половинится. также вторая серия авто Окружной давно напрашивается. я не имею отношения к градостроительству, но создается четкое впечатление, что пригород (да и город) застраивается хаотично. лет 6 назад ехал в Минске с одним местным по широченному проспекту - 8 полос, почти пустому. Спросил, для кого строили? Он махнул головой - видишь, мол, несколько микрорайонов одновременно возводят. Там практически нет пробок и практически всюду хорошее дорожное покрытие. Платные автобаны оплачивают только грузовики и иностранцы - и нет никакого срача. Ну и таки да - в Беларуси нет ни своего газа, ни нефти и прохладнее, чем у нас.
А там в Минске в этом микрорайоне на отшибе и с индивидуальным проспектом квартиры бесплатно патриотам ОМОНа раздают или за какие то реальные деньги продают? И насколько большие во втором случае? И может банкет, точнее асфальт, за счёт лишних 20уе в каждом метре тех панелек?
Bolt написав:Интересно, у нас тоже так будет? https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... :undefined Вкратце: Войцех Карпешук: Молодой предприниматель обратился за помощью на портале Zrzutka.pl. (думаю сайт , где просят финансово помочь)Перед пандемией он снял 17 квартир и сдал их в субаренду туристам на короткий срок. Сейчас он стоит, ему пришлось отдать часть квартир, у него нет денег. В Интернете разразилась буря. Как вы думаете почему? В конце концов, это законный бизнес. Нашел по лучше ссыль: https://www.o2.pl/informacje/warszawa-m ... 839139136a