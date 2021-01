Додано: Пон 11 січ, 2021 16:36

foxluck написав: Про тот комплекс давно "ходили слухи".



kingkongovets написав: там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси

А вот это меня не радует. Это возле Тетриса будут всякие ездить и пробки на деловой будут? И как заезд сделать, Деловая односторонняя ведь. Они что-ли по Тютюнника все будут ломиться туда? Про тот комплекс давно "ходили слухи".А вот это меня не радует. Это возле Тетриса будут всякие ездить и пробки на деловой будут? И как заезд сделать, Деловая односторонняя ведь. Они что-ли по Тютюнника все будут ломиться туда?



я вообще слабо все это себе представляю, потому что место то знаю хорошо и не понимаю как они туда собираются привезти материалы на целый жк и как будут решать вопрос с ффу - но как говорится за шо купил за то и продаю я вообще слабо все это себе представляю, потому что место то знаю хорошо и не понимаю как они туда собираются привезти материалы на целый жк и как будут решать вопрос с ффу - но как говорится за шо купил за то и продаю

