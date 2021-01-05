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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:20
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi
49.ЗВР растущая траектория,доллары девать некуда.
51.В 2021-м на Украину упадет долларовая комета.Эк.цикл обнулился, впереди только рост.Надо срочно брать кредиты и покупать активы,рост цен на активы с лихвой перекроет % ставки обслуживания.
52.Рост активов будет в 2-3 раза за 2-3 года (если точно помнится,что-то в этом роде говорили)
Мне всегда нравились такие советчики. Вы там берите кредиты и вкладывайте в какие-то активы, но я сам не буду так делать, а вложусь в ОВГЗ на 6 месяцев, как было выше им же и написано.
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