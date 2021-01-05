RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6177617861796180>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:20

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi

49.ЗВР растущая траектория,доллары девать некуда.
51.В 2021-м на Украину упадет долларовая комета.Эк.цикл обнулился, впереди только рост.Надо срочно брать кредиты и покупать активы,рост цен на активы с лихвой перекроет % ставки обслуживания.
52.Рост активов будет в 2-3 раза за 2-3 года (если точно помнится,что-то в этом роде говорили)

Мне всегда нравились такие советчики. Вы там берите кредиты и вкладывайте в какие-то активы, но я сам не буду так делать, а вложусь в ОВГЗ на 6 месяцев, как было выше им же и написано.
promyshlennik
 
Повідомлень: 72
З нами з: 27.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:36

Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.

Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.

Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова
https://news.finance.ua/ru/news/-/48520 ... a-rozhkova
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1748 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:41

  zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума

Это только ты ждал дешевую ипотеку и Доллярчик

Другие понимают, что ресурса для массовой дешевой ипотеки просто нет

Ну а ты, как обычно, упомянул Рожкову, киевское лахтино/ольгино :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5639
З нами з: 31.08.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:44

  pesikot написав:
  zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума

Это только ты ждал дешевую ипотеку и Доллярчик

Другие понимают, что ресурса для массовой дешевой ипотеки просто нет

Ну а ты, как обычно, упомянул Рожкову, киевское лахтино/ольгино :)


Ох же и глупый ты тролль. Модераторы, ау!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1748 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:47

  zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.

Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.

Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова
https://news.finance.ua/ru/news/-/48520 ... a-rozhkova

я одним вухом чув, що трежеря почали вище котіруватися %, і відповідно долар зміцнюватися, так що епоха дешевого долара доходить до кінця (тим паче і гривні)

а на валютній темі пишуть, що 6% рефінанс уже дешевше інфляції, тобто НБУ кредитує собі в мінус.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23024
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1727 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:52

  flyman написав:я одним вухом чув, що трежеря почали вище котіруватися %, і відповідно долар зміцнюватися, так що епоха дешевого долара доходить до кінця (тим паче і гривні)



Верно. Более того, ужесточать денежную политику уже в ближайшие месяцы ФРС заставит и угроза высокой продовольственной инфляции


Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1748 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:57

  foxluck написав:Про тот комплекс давно "ходили слухи".
  kingkongovets написав:там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси

А вот это меня не радует. Это возле Тетриса будут всякие ездить и пробки на деловой будут? И как заезд сделать, Деловая односторонняя ведь. Они что-ли по Тютюнника все будут ломиться туда?

Прикольно! Тетрис впихнули в сформированную структуру, увеличилась нагрузка на дороги, коммуникации. А теперь жильцов Тетриса не радует, что еще увеличится нагрузка. А когда-то Димитрова (сейчас Деловая) была двухсторонняя.
Svet
 
Повідомлень: 30
З нами з: 19.08.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тихо без шума и пыли кинули всех кто отопливал дома УЗАКОНЕННЫМ электроотоплением.

"- Также утратило силу постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 года "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению". Документ устанавливал тарифы на электроэнергию для населения и предусматривал льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья; А также – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч для многодетных семей и детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии."

Тех кто не следит, ждет во второй половине сюрприз, в двукратно выросших платежках.
https://biz.liga.net/all/tek/novosti/nk ... trebiteley

"Хуже уже не будет" (с) избиратель Зе
_Mykola_
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 09.02.09
Подякував: 598 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:04

  trololo написав:
  Libo написав:Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов.


иногда кажется что-то со мной не так, не хочется ни в центр, ни машину модную. а вот красивый домик у леса и яблоньки с виноградом - сразу находит отклик в сердце. это что такое вабще


Во-во, та же фигня. Наверное стареем и хочется тишины и умиротворения. Неделю не заходил на форум-ездил на рыбалку+неспешно обрезал виноград в оранжерее да на велике катался. Полный расслабон! А тут такие страсти: "гипс снимают, клиент уезжает", ой пардон, пробки на дорогах, депилы соседи. Ужас! Прошерстил интернет-ничего интересного на КРЖН не появилось-скукотища.
п.с. Захотите почитать толковый форум по яблоням-винограду-газону-цветникам и т.п. стучитесь в личку-сэкономите малёхо времени, сил и денег не сажая всякого хлама.. Чем смогу-помогу.
drevlyanin
 
Повідомлень: 420
З нами з: 01.04.20
Подякував: 191 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:08

  zРадио написав:
  flyman написав:я одним вухом чув, що трежеря почали вище котіруватися %, і відповідно долар зміцнюватися, так що епоха дешевого долара доходить до кінця (тим паче і гривні)



Верно. Более того, ужесточать денежную политику уже в ближайшие месяцы ФРС заставит и угроза высокой продовольственной инфляции

Эээ, а Кухарь с Найманом о наступающем для Украины золотом десятилетии в унисон поют (на пред. странице форума есть пост). Думал только меня одного это удивило. Ан нет, спасибо за инфо.
Bober
 
Повідомлень: 30
З нами з: 27.05.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6177617861796180>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1968, 1969, 1970
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19699 3336843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 20:22
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18460)
11.01.2021 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.