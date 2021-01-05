Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
49.ЗВР растущая траектория,доллары девать некуда. 51.В 2021-м на Украину упадет долларовая комета.Эк.цикл обнулился, впереди только рост.Надо срочно брать кредиты и покупать активы,рост цен на активы с лихвой перекроет % ставки обслуживания. 52.Рост активов будет в 2-3 раза за 2-3 года (если точно помнится,что-то в этом роде говорили)
Мне всегда нравились такие советчики. Вы там берите кредиты и вкладывайте в какие-то активы, но я сам не буду так делать, а вложусь в ОВГЗ на 6 месяцев, как было выше им же и написано.
Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.
Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.
zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.
Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.
foxluck написав:Про тот комплекс давно "ходили слухи".
kingkongovets написав:там были проблемы с подъездом, но сейчас якобы уже решен вопрос с прорезанием заезда с деловой, чуть ниже челси
А вот это меня не радует. Это возле Тетриса будут всякие ездить и пробки на деловой будут? И как заезд сделать, Деловая односторонняя ведь. Они что-ли по Тютюнника все будут ломиться туда?
Прикольно! Тетрис впихнули в сформированную структуру, увеличилась нагрузка на дороги, коммуникации. А теперь жильцов Тетриса не радует, что еще увеличится нагрузка. А когда-то Димитрова (сейчас Деловая) была двухсторонняя.
Тихо без шума и пыли кинули всех кто отопливал дома УЗАКОНЕННЫМ электроотоплением.
"- Также утратило силу постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 года "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению". Документ устанавливал тарифы на электроэнергию для населения и предусматривал льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья; А также – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч для многодетных семей и детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии."
Libo написав:Самые успешные, заработав, всегда будут перебираться ближе к центру. Это вопрос комфорта и качества жизни, времени, заботы о детях, престижа и понтов.
иногда кажется что-то со мной не так, не хочется ни в центр, ни машину модную. а вот красивый домик у леса и яблоньки с виноградом - сразу находит отклик в сердце. это что такое вабще
Во-во, та же фигня. Наверное стареем и хочется тишины и умиротворения. Неделю не заходил на форум-ездил на рыбалку+неспешно обрезал виноград в оранжерее да на велике катался. Полный расслабон! А тут такие страсти: "гипс снимают, клиент уезжает", ой пардон, пробки на дорогах, депилы соседи. Ужас! Прошерстил интернет-ничего интересного на КРЖН не появилось-скукотища. п.с. Захотите почитать толковый форум по яблоням-винограду-газону-цветникам и т.п. стучитесь в личку-сэкономите малёхо времени, сил и денег не сажая всякого хлама.. Чем смогу-помогу.