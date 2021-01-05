Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.
Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.
zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.
Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.
Да при чем тут депозиты к доступной ипотеке? Да и Рожкова уже мало что решает в НБУ.
Тебе лавры "Золотой малины" Кухара не дают покоя, и ты решил забыть, чем фондируется кредитная банковская гривна? Без обид, но переход человека на работу из банка к застрощику явно тормозит мыслительную деятельность оного...
Что касается Рожковой - да, она в НБУ уже свадебная генеральша, но она просто констатирует факт. Депозиты, действительно, достигли дна и не падают. Изучай, например, тут: https://www.prostobank.ua/depozity