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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6177617861796180

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:20

  zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.

Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.

Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова
https://news.finance.ua/ru/news/-/48520 ... a-rozhkova

Да при чем тут депозиты к доступной ипотеке? Да и Рожкова уже мало что решает в НБУ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:31

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.

Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.

Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова
https://news.finance.ua/ru/news/-/48520 ... a-rozhkova

Да при чем тут депозиты к доступной ипотеке? Да и Рожкова уже мало что решает в НБУ.


Тебе лавры "Золотой малины" Кухара не дают покоя, и ты решил забыть, чем фондируется кредитная банковская гривна? :mrgreen: Без обид, но переход человека на работу из банка к застрощику явно тормозит мыслительную деятельность оного...

Что касается Рожковой - да, она в НБУ уже свадебная генеральша, но она просто констатирует факт. Депозиты, действительно, достигли дна и не падают. Изучай, например, тут:
https://www.prostobank.ua/depozity
zРадио
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  #<1 ... 6177617861796180
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