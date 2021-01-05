Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.
Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.
zРадио написав:Привет ждунам дешевой ипотеки передала сегодня и Рожкова, заявив, что ставки депозитов достигли минимума.
Даже если предположить невероятное - что они больше не будут расти, то текущий уровень 8% не позволяет предоставить среднюю ставку кредитования ниже 11-13% (что банки и закладывают в текущих договорах в виде условия плавающей UIRD + 3-5%). А эффективная с учетом комиссий и страховок будет еще на 1% выше, т.е. в районе 12-14%.
Да при чем тут депозиты к доступной ипотеке? Да и Рожкова уже мало что решает в НБУ.
Тебе лавры "Золотой малины" Кухара не дают покоя, и ты решил забыть, чем фондируется кредитная банковская гривна? Без обид, но переход человека на работу из банка к застрощику явно тормозит мыслительную деятельность оного...
Что касается Рожковой - да, она в НБУ уже свадебная генеральша, но она просто констатирует факт. Депозиты, действительно, достигли дна и не падают. Изучай, например, тут: https://www.prostobank.ua/depozity
_Mykola_ написав:Тихо без шума и пыли кинули всех кто отопливал дома УЗАКОНЕННЫМ электроотоплением
Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття! Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"
Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі. Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику. Ну і платить відповідно. Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
_Mykola_ написав:Тихо без шума и пыли кинули всех кто отопливал дома УЗАКОНЕННЫМ электроотоплением
Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття! Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"
Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі. Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику. Ну і платить відповідно. Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((
там про нафту була мова, а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
Есть одно Но, мы все очень скептически относимся к ближайшему будущему, большинство в ожидание кризиса стоят на низком старте в ожидании кратного девала. По моему Кухар в Украине единственный оптимист, у остальных небо скорее в беспросветных тучах.
_Mykola_ написав:Тихо без шума и пыли кинули всех кто отопливал дома УЗАКОНЕННЫМ электроотоплением
Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття! Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"
Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі. Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику. Ну і платить відповідно. Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((
там про нафту була мова, а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
Так грій. Хто не дає? 30 коп неку, гривню облу, 90 коп виробнику + пдв, разом більше 2.6 грн за кВт.