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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:08
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Bober написав: zРадио написав: flyman написав:
я одним вухом чув, що трежеря почали вище котіруватися %, і відповідно долар зміцнюватися, так що епоха дешевого долара доходить до кінця (тим паче і гривні)
Верно. Более того, ужесточать денежную политику уже в ближайшие месяцы ФРС заставит и угроза высокой продовольственной инфляции
Эээ, а Кухарь с Найманом о наступающем для Украины золотом десятилетии в унисон поют (на пред. странице форума есть пост). Думал только меня одного это удивило. Ан нет, спасибо за инфо.
Спасибо на хлеб не намажешь,и в вазу не поставишь.
Понравилось инфо, не стесняйтесь плюсануть
Насчет золотого десятилетия -это вы метко выразились,может они новогоднее еще не допили
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 12 січ, 2021 00:45, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:40
_Mykola_ написав:
Тихо без шума и пыли кинули всех кто отопливал дома УЗАКОНЕННЫМ электроотоплением
Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття!
Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"
Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі.
Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику.
Ну і платить відповідно.
Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:46
Frant написав: _Mykola_ написав:
Тихо без шума и пыли кинули всех кто отопливал дома УЗАКОНЕННЫМ электроотоплением
Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття!
Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"
Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі.
Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику.
Ну і платить відповідно.
Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((
там про нафту була мова,
а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:51
Есть одно Но, мы все очень скептически относимся к ближайшему будущему, большинство в ожидание кризиса стоят на низком старте в ожидании кратного девала. По моему Кухар в Украине единственный оптимист, у остальных небо скорее в беспросветных тучах.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:08
flyman написав: Frant написав: _Mykola_ написав:
Тихо без шума и пыли кинули всех кто отопливал дома УЗАКОНЕННЫМ электроотоплением
Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття!
Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"
Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі.
Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику.
Ну і платить відповідно.
Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((
там про нафту була мова,
а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
Так грій. Хто не дає? 30 коп неку, гривню облу, 90 коп виробнику + пдв, разом більше 2.6 грн за кВт.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:26
flyman написав:
а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
В Англии иногда в домах есть такие приборы. Пишут что к вечеру часто остается выбор мерзнуть или раскошеливатся на немедленный обогрев. А тут даже морозов почти нету.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:31
Первый написав:
Так грій. Хто не дає? 30 коп неку, гривню облу, 90 коп виробнику + пдв, разом більше 2.6 грн за кВт.
так грію,
в чому проблема в оператора обліківки Первий?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:42
flyman написав:
з.з.і.
по розвитку ГТ Київ відстає більше як на 20 років від Мюнхена (думаю, від інших європейських столиць з якими намагаються порівняти растішки ціни КРЖН)
Був раз в Мюнхені.
Думаю паблік транспорт в Києві відстає років так на 50 від Мюнхенського.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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