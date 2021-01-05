RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6178617961806181

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:58

  airmax78 написав:Никому, смотрю, не нравятся помутневшие, исцарапанные стекла на мосту. При этом иначе как пританцовывая на них и царапая все больше и больше - селфака ж запилить невозможно. В Китае по такому мосту ходят в бахилах БЕЗ обуви. Хотел Кличко сделать красиво - не учел менталитет.


Надо не манталитет учитывать а делать жесткую и эфективную систему штрафов.
Скажу как человек уже достаточно долго проживший и проработавший с коренными в Германии.
Они бояться больших штрафов и жестких наказаний (общественные работы, лишение прав и т.д.)
Без штрафов Германия пойдет в разнос и сразу появяться пьяные водители и мордобитие на улицах. Все это пресекаеться жестко и сразу, потому Германия есть Германия, а Кличко есть Кличко с поцарапанным мостом и похеренными новыми станциями метро.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:16

  Автор77 написав: из 3-4 млн. гастеров в Украину по Госпогранслужбе возвратилось лишь 10%,около 400 тыс. чел.,в результате минус 2 млрд.дол от них всего лишь


Я не про то, чтобы вы в космос корабли запускали. Я про то, чтобы хотя бы научились правильно считать.
Я 9 месяцев из-за ковида живу у вас - трачу тут свою з/п, обустроил свой загородний дом, купил дорогущую квартиру, обеспечил валютные поступления на уровне среднего предприятия-экспортера.
А вы на мне и мне подобных насчитали минус $2 млрд. Недоплатили вам по сравнению с прошлым годом. Зачем математику считаете жёпой? Башкой же надо. С такими экономистами и кризисы не нужны, убьют экономику своими расчетами и погнозами.
:?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9216
З нами з: 14.11.11
Подякував: 366 раз.
Подякували: 4150 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6178617961806181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19702 3337147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 23:28
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20627
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (617)
12.01.2021 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.