Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Никому, смотрю, не нравятся помутневшие, исцарапанные стекла на мосту. При этом иначе как пританцовывая на них и царапая все больше и больше - селфака ж запилить невозможно. В Китае по такому мосту ходят в бахилах БЕЗ обуви. Хотел Кличко сделать красиво - не учел менталитет.
Надо не манталитет учитывать а делать жесткую и эфективную систему штрафов. Скажу как человек уже достаточно долго проживший и проработавший с коренными в Германии. Они бояться больших штрафов и жестких наказаний (общественные работы, лишение прав и т.д.) Без штрафов Германия пойдет в разнос и сразу появяться пьяные водители и мордобитие на улицах. Все это пресекаеться жестко и сразу, потому Германия есть Германия, а Кличко есть Кличко с поцарапанным мостом и похеренными новыми станциями метро.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Автор77 написав: из 3-4 млн. гастеров в Украину по Госпогранслужбе возвратилось лишь 10%,около 400 тыс. чел.,в результате минус 2 млрд.дол от них всего лишь
Я не про то, чтобы вы в космос корабли запускали. Я про то, чтобы хотя бы научились правильно считать. Я 9 месяцев из-за ковида живу у вас - трачу тут свою з/п, обустроил свой загородний дом, купил дорогущую квартиру, обеспечил валютные поступления на уровне среднего предприятия-экспортера. А вы на мне и мне подобных насчитали минус $2 млрд. Недоплатили вам по сравнению с прошлым годом. Зачем математику считаете жёпой? Башкой же надо. С такими экономистами и кризисы не нужны, убьют экономику своими расчетами и погнозами.
flyman написав:я одним вухом чув, що трежеря почали вище котіруватися %, і відповідно долар зміцнюватися, так що епоха дешевого долара доходить до кінця (тим паче і гривні)
Верно. Более того, ужесточать денежную политику уже в ближайшие месяцы ФРС заставит и угроза высокой продовольственной инфляции
А пока, каждый из 360 млн. американцев, включая детей, проснувшись утром 1 января, обнаружил под елкой чек на 600 баксов в виде стимулуса. Байден-же, перед выборами в Джорджии, тельняшку рвал, что если пройдут в Сенат оба демократа от штата, то он добьет эти 600 баксов до 2000. Они прошли. Это в рамках программы стимулирования экономики и смягчения последствий от коронакризиса на 2021 год на 900 млрд.: