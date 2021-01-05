Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:26
flyman написав:
а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
В Англии иногда в домах есть такие приборы. Пишут что к вечеру часто остается выбор мерзнуть или раскошеливатся на немедленный обогрев. А тут даже морозов почти нету.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:31
Первый написав:
Так грій. Хто не дає? 30 коп неку, гривню облу, 90 коп виробнику + пдв, разом більше 2.6 грн за кВт.
так грію,
в чому проблема в оператора обліківки Первий?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 01:25
Хомякоид написав:
Надо не манталитет учитывать а делать жесткую и эфективную систему штрафов.
Видел бы макс как в Англии колхозят внутренние фасады викторианских домов в попытках выкроить еще пару квадратов. А вот во внешних фасадах даже за неправильные окна можно проблем получить от кансила.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 02:49
Не знаю оффтоп или нет, но ко всем нам имеет отношение:
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