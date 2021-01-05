В Англии иногда в домах есть такие приборы. Пишут что к вечеру часто остается выбор мерзнуть или раскошеливатся на немедленный обогрев. А тут даже морозов почти нету.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:26
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:31
так грію,
в чому проблема в оператора обліківки Первий?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 12 січ, 2021 01:25
Додано: Вів 12 січ, 2021 02:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не знаю оффтоп или нет, но ко всем нам имеет отношение:
Додано: Вів 12 січ, 2021 08:31
Морозів "майже немає" в Японії. Тому у них (за винятком декількох північних островів) в будинках і квартирах відсутнє центральне опалення.
В Києві сьогодні -3° вночі, і без опалення - якось невесело було би))
Публіка повинна зрозуміти - наявність ефективного центрального опалення і можливість за бажанням приймати гарячу ванну - це розкіш, не для простих людей. В усі часи це коштувало дорого (за винятком пізнього СРСР,коли ресурсів ніхто не рахував, тому та держава й збанкрутувала).
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 12 січ, 2021 08:33
Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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