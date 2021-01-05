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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6178617961806181>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:26

  flyman написав:а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.


В Англии иногда в домах есть такие приборы. Пишут что к вечеру часто остается выбор мерзнуть или раскошеливатся на немедленный обогрев. А тут даже морозов почти нету.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:31

  Первый написав:
Так грій. Хто не дає? 30 коп неку, гривню облу, 90 коп виробнику + пдв, разом більше 2.6 грн за кВт.

так грію,
в чому проблема в оператора обліківки Первий?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 01:25

  Хомякоид написав:Надо не манталитет учитывать а делать жесткую и эфективную систему штрафов.

Видел бы макс как в Англии колхозят внутренние фасады викторианских домов в попытках выкроить еще пару квадратов. А вот во внешних фасадах даже за неправильные окна можно проблем получить от кансила.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 02:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю оффтоп или нет, но ко всем нам имеет отношение:

https://biz.liga.net/ekonomika/reklama- ... edia-aktiv
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:31

  IgA написав:
  flyman написав:а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.


В Англии иногда в домах есть такие приборы. Пишут что к вечеру часто остается выбор мерзнуть или раскошеливатся на немедленный обогрев. А тут даже морозов почти нету.

Морозів "майже немає" в Японії. Тому у них (за винятком декількох північних островів) в будинках і квартирах відсутнє центральне опалення.

В Києві сьогодні -3° вночі, і без опалення - якось невесело було би))

Публіка повинна зрозуміти - наявність ефективного центрального опалення і можливість за бажанням приймати гарячу ванну - це розкіш, не для простих людей. В усі часи це коштувало дорого (за винятком пізнього СРСР,коли ресурсів ніхто не рахував, тому та держава й збанкрутувала).
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 січ, 2021 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:33

Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:40

  kingkongovets написав:Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.

Зображення

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однозначно, к дорожаю КРЖН
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:07

  flyman написав:однозначно, к дорожаю КРЖН

А к чему еще?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:38

  hume написав:Есть одно Но, мы все очень скептически относимся к ближайшему будущему, большинство в ожидание кризиса стоят на низком старте в ожидании кратного девала. По моему Кухар в Украине единственный оптимист, у остальных небо скорее в беспросветных тучах.

чем то это мне напомнило веселые прогнозы Саксо-банка. Ребята где-то нашли 10-летний цикл роста всего и всея, хотя еще и промежуточный кризис толком не пережили.
на деле, скорее всего будет все вяленько, примерно как в прогнозах Всемирного банка с поправкой на наши бесконечные форс-мажоры и лютую зависимость от внешней конъюнктуры.
старый жилой фонд в черте города будет вяло проседать, новый - вяло дорожать, не из-за бешенного спроса, но из-за роста издержек застройщиков. Вангую распил очередных крупных площадок под застройку. Думаю, уйдут с молотка огромные площади Антонова (1 литак за 6 лет это слишком много) и Атека на Святошино, на левом берегу, наконец, разберутся с Радикалом и прочими индустриальными зонами
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:42

  sequence написав:
  hume написав:Есть одно Но, мы все очень скептически относимся к ближайшему будущему, большинство в ожидание кризиса стоят на низком старте в ожидании кратного девала. По моему Кухар в Украине единственный оптимист, у остальных небо скорее в беспросветных тучах.

чем то это мне напомнило веселые прогнозы Саксо-банка. Ребята где-то нашли 10-летний цикл роста всего и всея, хотя еще и промежуточный кризис толком не пережили.
на деле, скорее всего будет все вяленько, примерно как в прогнозах Всемирного банка с поправкой на наши бесконечные форс-мажоры и лютую зависимость от внешней конъюнктуры.
старый жилой фонд в черте города будет вяло проседать, новый - вяло дорожать, не из-за бешенного спроса, но из-за роста издержек застройщиков. Вангую распил очередных крупных площадок под застройку. Думаю, уйдут с молотка огромные площади Антонова (1 литак за 6 лет это слишком много) и Атека на Святошино, на левом берегу, наконец, разберутся с Радикалом и прочими индустриальными зонами

Сутація глобально така:
-впадаєм в довгий цикл колонульових ставок (японська хвороба),
-куча компаній зомбі (США, UK ..), які при невеликому рості ставок збанкрутують,
-в США і багатьох націях демографічний провал, споживчий попит буде далі слабий,
-ковід вакцина скоріше за все не буде ефективною.
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flyman
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