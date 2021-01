Додано: Вів 12 січ, 2021 08:33









https://www.facebook.com/golosameriki/p ... 2862997026 Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.

