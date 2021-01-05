Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
В Англии иногда в домах есть такие приборы. Пишут что к вечеру часто остается выбор мерзнуть или раскошеливатся на немедленный обогрев. А тут даже морозов почти нету.
Морозів "майже немає" в Японії. Тому у них (за винятком декількох північних островів) в будинках і квартирах відсутнє центральне опалення.
В Києві сьогодні -3° вночі, і без опалення - якось невесело було би))
Публіка повинна зрозуміти - наявність ефективного центрального опалення і можливість за бажанням приймати гарячу ванну - це розкіш, не для простих людей. В усі часи це коштувало дорого (за винятком пізнього СРСР,коли ресурсів ніхто не рахував, тому та держава й збанкрутувала).
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 січ, 2021 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.
kingkongovets написав:Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.
hume написав:Есть одно Но, мы все очень скептически относимся к ближайшему будущему, большинство в ожидание кризиса стоят на низком старте в ожидании кратного девала. По моему Кухар в Украине единственный оптимист, у остальных небо скорее в беспросветных тучах.
чем то это мне напомнило веселые прогнозы Саксо-банка. Ребята где-то нашли 10-летний цикл роста всего и всея, хотя еще и промежуточный кризис толком не пережили. на деле, скорее всего будет все вяленько, примерно как в прогнозах Всемирного банка с поправкой на наши бесконечные форс-мажоры и лютую зависимость от внешней конъюнктуры. старый жилой фонд в черте города будет вяло проседать, новый - вяло дорожать, не из-за бешенного спроса, но из-за роста издержек застройщиков. Вангую распил очередных крупных площадок под застройку. Думаю, уйдут с молотка огромные площади Антонова (1 литак за 6 лет это слишком много) и Атека на Святошино, на левом берегу, наконец, разберутся с Радикалом и прочими индустриальными зонами
hume написав:Есть одно Но, мы все очень скептически относимся к ближайшему будущему, большинство в ожидание кризиса стоят на низком старте в ожидании кратного девала. По моему Кухар в Украине единственный оптимист, у остальных небо скорее в беспросветных тучах.
чем то это мне напомнило веселые прогнозы Саксо-банка. Ребята где-то нашли 10-летний цикл роста всего и всея, хотя еще и промежуточный кризис толком не пережили. на деле, скорее всего будет все вяленько, примерно как в прогнозах Всемирного банка с поправкой на наши бесконечные форс-мажоры и лютую зависимость от внешней конъюнктуры. старый жилой фонд в черте города будет вяло проседать, новый - вяло дорожать, не из-за бешенного спроса, но из-за роста издержек застройщиков. Вангую распил очередных крупных площадок под застройку. Думаю, уйдут с молотка огромные площади Антонова (1 литак за 6 лет это слишком много) и Атека на Святошино, на левом берегу, наконец, разберутся с Радикалом и прочими индустриальными зонами
Сутація глобально така: -впадаєм в довгий цикл колонульових ставок (японська хвороба), -куча компаній зомбі (США, UK ..), які при невеликому рості ставок збанкрутують, -в США і багатьох націях демографічний провал, споживчий попит буде далі слабий, -ковід вакцина скоріше за все не буде ефективною.