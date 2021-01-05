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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:44
sequence написав:
старый жилой фонд в черте города будет вяло проседать, новый - вяло дорожать, не из-за бешенного спроса, но из-за роста издержек застройщиков. Вангую распил очередных крупных площадок под застройку.
На днях я розмовляв з знайомими з Латвії.
Їхній "старий" фонд - в основному довоєнна забудова 1920-1930 років.
За час війни з німцями 1941-1945 Рига, на відміну від Києва, майже не постраждала.
В Ризі радянське командування не залишало радіомін на центральних вулицях, на відміну від Києва і Харькова.
Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах.
Основна проблема КРЖН - низька ЗП населення, яка вже 15 років коливається в межах 200-500 дол/міс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:57
Frant написав:
..
Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах.
..
старый фонд имеет дикие проблемы энергоэффективности, износа коммуникаций, электрики, лифтов, вертикальная разводка и т.д. Держим в уме постоянное повышение тарифа на тепло и получаем переоцененный отстой. Увы, это так
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:58
Frant написав:
Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах.
Дома доХрущёвской европейской постройки наверняка получше будут.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:59
sequence написав: Frant написав:
..
Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах.
..
старый фонд имеет дикие проблемы энергоэффективности, износа коммуникаций, электрики, лифтов, вертикальная разводка и т.д. Держим в уме постоянное повышение тарифа на тепло и получаем переоцененный отстой. Увы, это так
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
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flyman
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:06
flyman написав:
..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
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