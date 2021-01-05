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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6179618061816182>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:57

  Frant написав:..
Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах.
..

старый фонд имеет дикие проблемы энергоэффективности, износа коммуникаций, электрики, лифтов, вертикальная разводка и т.д. Держим в уме постоянное повышение тарифа на тепло и получаем переоцененный отстой. Увы, это так
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:58

  Frant написав:Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах.

Дома доХрущёвской европейской постройки наверняка получше будут.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:59

  sequence написав:
  Frant написав:..
Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах.
..

старый фонд имеет дикие проблемы энергоэффективности, износа коммуникаций, электрики, лифтов, вертикальная разводка и т.д. Держим в уме постоянное повышение тарифа на тепло и получаем переоцененный отстой. Увы, это так

в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:06

  flyman написав:..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"

даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:15

  sequence написав:
  flyman написав:..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"

даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести

При головному болю - простіше відрубати голову гільйотиною, а не лікувати його, да?
В усьому світі "старий житловий фонд" служить сотню чи навіть сотні років.
А тут орли хочуть знести все після 30-50 років експлуатації.

Не забудьте знести радянські АЕС, мости і трубопроводи - вони теж "політично неефективні", бо побудовані "клятими комуняками".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:43

  Frant написав:Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття!
Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"

Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі.
Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику.
Ну і платить відповідно.
Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((

Тариф был как раз специально под электроотопление в отопительный сезон, по 0,9 грн в пределах 3000 кВтч за месяц. Но это действтовало ТОЛЬКО для оформленного и согласованного с поставщиком по проекту электроотопления.
Сейчас эту норму тихо под рождество убрали, и именно это сильнее всего ударит по частным домам, но это почему-то никак не афишируется и не поднимается в СМИ, а крик стоит только о первых 100 кВт, и 78 гривнах, хотя именно эта норма с электроотоплением ударит больше всего.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:48

Пока мы безнадежно отстаём от эконом застройки Москвы
https://m.youtube.com/watch?v=0w9HLiWfMOQ
Интересное решение фасада и благоустройства. То о чем я говорил, если все перейдут на такой формат, то условный КАН не будет представлять такую застройку как что-то фантастическое, и следовательно уже не будет заряжать по 1,7 куе за файну
Востаннє редагувалось hume в Вів 12 січ, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:49

  sequence написав:
  flyman написав:..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"

даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести

Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:52

  _Mykola_ написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"

даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести

Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.

У нас при власти популисты, такое решение никто на себя не возьмёт. но это единственное правильное решение
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:59

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 січ, 2021 11:06, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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