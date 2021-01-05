Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:.. Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах. ..
старый фонд имеет дикие проблемы энергоэффективности, износа коммуникаций, электрики, лифтов, вертикальная разводка и т.д. Держим в уме постоянное повышение тарифа на тепло и получаем переоцененный отстой. Увы, это так
Frant написав:.. Тому київський "старий" фонд (масова забудова 1960-1980-х років) насправді не є таким старим, як у європейських країнах. ..
старый фонд имеет дикие проблемы энергоэффективности, износа коммуникаций, электрики, лифтов, вертикальная разводка и т.д. Держим в уме постоянное повышение тарифа на тепло и получаем переоцененный отстой. Увы, это так
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують, це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
flyman написав:.. в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують, це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
flyman написав:.. в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують, це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
При головному болю - простіше відрубати голову гільйотиною, а не лікувати його, да? В усьому світі "старий житловий фонд" служить сотню чи навіть сотні років. А тут орли хочуть знести все після 30-50 років експлуатації.
Не забудьте знести радянські АЕС, мости і трубопроводи - вони теж "політично неефективні", бо побудовані "клятими комуняками".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття! Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"
Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі. Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику. Ну і платить відповідно. Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((
Тариф был как раз специально под электроотопление в отопительный сезон, по 0,9 грн в пределах 3000 кВтч за месяц. Но это действтовало ТОЛЬКО для оформленного и согласованного с поставщиком по проекту электроотопления. Сейчас эту норму тихо под рождество убрали, и именно это сильнее всего ударит по частным домам, но это почему-то никак не афишируется и не поднимается в СМИ, а крик стоит только о первых 100 кВт, и 78 гривнах, хотя именно эта норма с электроотоплением ударит больше всего.
Пока мы безнадежно отстаём от эконом застройки Москвы https://m.youtube.com/watch?v=0w9HLiWfMOQ Интересное решение фасада и благоустройства. То о чем я говорил, если все перейдут на такой формат, то условный КАН не будет представлять такую застройку как что-то фантастическое, и следовательно уже не будет заряжать по 1,7 куе за файну
Востаннє редагувалось hume в Вів 12 січ, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.. в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують, це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.
flyman написав:.. в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують, це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.
У нас при власти популисты, такое решение никто на себя не возьмёт. но это единственное правильное решение