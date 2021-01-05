Додано: Вів 12 січ, 2021 10:43

Frant написав: Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття!

Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"



Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі.

Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику.

Ну і платить відповідно.

Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я((( Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття!Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі.Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику.Ну і платить відповідно.Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((

Тариф был как раз специально под электроотопление в отопительный сезон, по 0,9 грн в пределах 3000 кВтч за месяц. Но это действтовало ТОЛЬКО для оформленного и согласованного с поставщиком по проекту электроотопления.Сейчас эту норму тихо под рождество убрали, и именно это сильнее всего ударит по частным домам, но это почему-то никак не афишируется и не поднимается в СМИ, а крик стоит только о первых 100 кВт, и 78 гривнах, хотя именно эта норма с электроотоплением ударит больше всего.