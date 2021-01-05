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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6179618061816182

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:04

  _Mykola_ написав:Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.


Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:06

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Опалювати квартири електроенергією - це вельми жирне заняття!
Як казав колись московитський вчений Д.І. Мєндєлєєв: "Опалювати квартири можна й асигнаціями!"

Тому - будемо жити, як у всьому цивілізованому світі.
Хто не бажає централізованого опалення, той палить вугілля, газ, дрова, електрику.
Ну і платить відповідно.
Або ж сидить при 15 градусах Цельсію. Тут дехто каже,що це вельми корисно для здоров,я(((

Тариф был как раз специально под электроотопление в отопительный сезон, по 0,9 грн в пределах 3000 кВтч за месяц. Но это действтовало ТОЛЬКО для оформленного и согласованного с поставщиком по проекту электроотопления.
Сейчас эту норму тихо под рождество убрали, и именно это сильнее всего ударит по частным домам, но это почему-то никак не афишируется и не поднимается в СМИ, а крик стоит только о первых 100 кВт, и 78 гривнах, хотя именно эта норма с электроотоплением ударит больше всего.

Опалювати квартири (!) і приватні будинки (!!!) електроенергією почали наші нувориші-скоробогатьки в 1990-ті роки. В СРСР такого близько не було - електрообігрів вважався вельми неекономічним і дорогим методом.

Знову ж, електрообігрів своїх особнячків зробили собі ті, хто розбагатів в 1990-ті і на початку 2000-х років.

Я багато разів писав, що укро-їліта нездатна порахувати 2 (два) ходи вперед. Це норма для неї. Тому що в основному це - бувші "трієшники", нахраписті і наглі, проте тупі.

Укро-їліта не могла подумати, що електроенергія стане дорогою, як в Європі, а радянські ресурси, які можна роздерибанити - закінчаться.

Тому зараз слухати цей плач про "дорогу електроенергію для опалення"- прикольно. Електроенергія в усьому світі добряче коштує, нічого не поробиш. :mrgreen:

Є вугілля, газ, дрова, кизяки))) :mrgreen:
Особнячок свій можна обшити пінопластом і мінватою.
Як кажуть японці "Старайтесь і працюйте, а не скигліть"! :wink:

П.С. В 1к "хрущовці" в Києві плата за тепло за грудень 600 грн. Кляті комуняки, ні щоб зекономити на централізованому опаленні! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 січ, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:08

  vano80 написав:
  _Mykola_ написав:Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.


Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...

Я даже спросил владельца открытого окна почему они не прикрутят отопление. Ответ меня почему то не удивил: потому что я меньше платить не стану!!
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:29

  vano80 написав:
  _Mykola_ написав:Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.


Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...

це тре було давно зробити:
облік тепла і регулятори в кожній квартирі, але наші монополісти цього не хочуть і заважають всіма силами
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:37

  hume написав:
  vano80 написав:
  _Mykola_ написав:Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.


Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...

Я даже спросил владельца открытого окна почему они не прикрутят отопление. Ответ меня почему то не удивил: потому что я меньше платить не стану!!

У моей мамани в хрущике банальо счетчик с вентилем стоит в подвале, доступ куда через подвал магазина.Уже года два ОСББ судиться с ним , чтоб пускали туда(те пускают туда только контролера теплоенерго)
Да и только захотят скрутить вентиль, сразу пенсы(которые сидят на субсидиях )вой поднимут -верните взад +26° бо мерзнем
Bolt
 
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