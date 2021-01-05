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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:37
hume написав: vano80 написав: _Mykola_ написав:
Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.
Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...
Я даже спросил владельца открытого окна почему они не прикрутят отопление. Ответ меня почему то не удивил: потому что я меньше платить не стану!!
У моей мамани в хрущике банальо счетчик с вентилем стоит в подвале, доступ куда через подвал магазина.Уже года два ОСББ судиться с ним , чтоб пускали туда(те пускают туда только контролера теплоенерго)
Да и только захотят скрутить вентиль, сразу пенсы(которые сидят на субсидиях )вой поднимут -верните взад +26° бо мерзнем
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:06
vano80 написав: _Mykola_ написав:
Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.
Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...
Угадайте где регулируется (вернее не регулируется) отопление.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:15
airmax78 написав:
Угадайте где регулируется (вернее не регулируется) отопление.
Зачем угадывать.
Рассказывал пенс- сантехник историю, как они ставили первый счётчик, немецкий. Который по датчику внешней температуры регулировал чё то там. И как через месяц пришел указ убрать его нафиг и поставить без всех этих заморочек.
У меня он переделали бойлерную на ИТП. Как выше уже писали - доступа к нему нет, прикрутить- открутить мы не можем, правов не имеем. Придет платёжка, сравню данные за прошлые года, для понимания выиграли мы что то от ИТП или нет.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:23
Bolt написав:
У моей мамани в хрущике банальо счетчик с вентилем стоит в подвале, доступ куда через подвал магазина.Уже года два ОСББ судиться с ним , чтоб пускали туда(те пускают туда только контролера теплоенерго)
Да и только захотят скрутить вентиль, сразу пенсы(которые сидят на субсидиях )вой поднимут -верните взад +26° бо мерзнем
Да с субсидиями как то не сладко уже. Знаю пару семей которым просто не дали. Пара пенсов с 3 килогривны каждому, и не дают.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:24
Frant написав:
П.С. В 1к "хрущовці" в Києві плата за тепло за грудень 600 грн. Кляті комуняки, ні щоб зекономити на централізованому опаленні!
Нет, это была оплата за ноябрь, за декабрь уже 1000 грн
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:37
sequence написав: flyman написав:
..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
Вы переоцениваете проблемы старого фонда. В большинстве домов люди сами поставили новые энергосберегающие окна, заменили стояки водопровода. Электрика? Что там может быть изношено? Провода и провода. Массово не горят. Вопрос теплопотерь через бетонные стены несколько преувеличен. В панельке советской со счетчиком тепла на дом по сравнению с утепленным панельным новостроем 26 грн/метр против 22 грн/метр за декабрь. Изношенность лифтов - очень много лифтового оборудования заменили, в том числе и кабины. Лифты ломаются очень редко. Не чаще, чем в эконом новостроях.
Даже первые серии хрущевок еще не начали разваливаться. Нет даже намека. Люди не покупают их по другим причинам. Слишком эконом планировки и отсутствие лифта.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:38
Vlad442 написав: sequence написав: flyman написав:
..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"
даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
Вы переоцениваете проблемы старого фонда. В большинстве домов люди сами поставили новые энергосберегающие окна, заменили стояки водопровода. Электрика? Что там может быть изношено? Провода и провода. Массово не горят. Вопрос теплопотерь через бетонные стены несколько преувеличен. В панельке советской со счетчиком тепла на дом по сравнению с утепленным панельным новостроем 26 грн/метр против 22 грн/метр за декабрь. Изношенность лифтов - очень много лифтового оборудования заменили, в том числе и кабины. Лифты ломаются очень редко. Не чаще, чем в эконом новостроях.
Таки так!
Люди купляють житло - зразу ж стають його власниками.
Жодних проблем з майновими правами, з обіцянками забудовника.
Саме тому ціни київської "вторинки" з 2018 по 2020 піднялись на 25-33%
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:40
_Mykola_ написав:
Тариф был как раз специально под электроотопление в отопительный сезон, по 0,9 грн в пределах 3000 кВтч за месяц. Но это действтовало ТОЛЬКО для оформленного и согласованного с поставщиком по проекту электроотопления.
Сейчас эту норму тихо под рождество убрали, и именно это сильнее всего ударит по частным домам, но это почему-то никак не афишируется и не поднимается в СМИ, а крик стоит только о первых 100 кВт, и 78 гривнах, хотя именно эта норма с электроотоплением ударит больше всего.
При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:41
Vlad442 написав: _Mykola_ написав:
Тариф был как раз специально под электроотопление в отопительный сезон, по 0,9 грн в пределах 3000 кВтч за месяц. Но это действтовало ТОЛЬКО для оформленного и согласованного с поставщиком по проекту электроотопления.
Сейчас эту норму тихо под рождество убрали, и именно это сильнее всего ударит по частным домам, но это почему-то никак не афишируется и не поднимается в СМИ, а крик стоит только о первых 100 кВт, и 78 гривнах, хотя именно эта норма с электроотоплением ударит больше всего.
При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать?
Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:45
vano80 написав: _Mykola_ написав:
Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.
Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...
Можно наблюдать, когда в одном подъезде на одних этажах форточки закрыты, а в других латочное утепление, мпо и все закрыто. Это называется разбалансировка системы отопления. Нужно не принудительно утеплять, а отменить субсидии и пусть люди сами думают, продавать, брать кредит и утепляться, ставить измерители на радиаторы и в зависимости от температуры и мощности радиатора раскидывать показания входящего счетчика на квартиры.
Корень зла это субсидии и популисты. Убивают инициативу снизу решать проблему энергоэффективности.
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