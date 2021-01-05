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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6180618161826183>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:37

  hume написав:
  vano80 написав:
  _Mykola_ написав:Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.


Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...

Я даже спросил владельца открытого окна почему они не прикрутят отопление. Ответ меня почему то не удивил: потому что я меньше платить не стану!!

У моей мамани в хрущике банальо счетчик с вентилем стоит в подвале, доступ куда через подвал магазина.Уже года два ОСББ судиться с ним , чтоб пускали туда(те пускают туда только контролера теплоенерго)
Да и только захотят скрутить вентиль, сразу пенсы(которые сидят на субсидиях )вой поднимут -верните взад +26° бо мерзнем
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:06

  vano80 написав:
  _Mykola_ написав:Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.


Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...

Угадайте где регулируется (вернее не регулируется) отопление.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:15

  airmax78 написав:Угадайте где регулируется (вернее не регулируется) отопление.


Зачем угадывать.
Рассказывал пенс- сантехник историю, как они ставили первый счётчик, немецкий. Который по датчику внешней температуры регулировал чё то там. И как через месяц пришел указ убрать его нафиг и поставить без всех этих заморочек.
У меня он переделали бойлерную на ИТП. Как выше уже писали - доступа к нему нет, прикрутить- открутить мы не можем, правов не имеем. Придет платёжка, сравню данные за прошлые года, для понимания выиграли мы что то от ИТП или нет.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:23

  Bolt написав:У моей мамани в хрущике банальо счетчик с вентилем стоит в подвале, доступ куда через подвал магазина.Уже года два ОСББ судиться с ним , чтоб пускали туда(те пускают туда только контролера теплоенерго)
Да и только захотят скрутить вентиль, сразу пенсы(которые сидят на субсидиях )вой поднимут -верните взад +26° бо мерзнем


Да с субсидиями как то не сладко уже. Знаю пару семей которым просто не дали. Пара пенсов с 3 килогривны каждому, и не дают.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:24

  Frant написав:П.С. В 1к "хрущовці" в Києві плата за тепло за грудень 600 грн. Кляті комуняки, ні щоб зекономити на централізованому опаленні! :mrgreen:

Нет, это была оплата за ноябрь, за декабрь уже 1000 грн
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:37

  sequence написав:
  flyman написав:..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"

даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести

Вы переоцениваете проблемы старого фонда. В большинстве домов люди сами поставили новые энергосберегающие окна, заменили стояки водопровода. Электрика? Что там может быть изношено? Провода и провода. Массово не горят. Вопрос теплопотерь через бетонные стены несколько преувеличен. В панельке советской со счетчиком тепла на дом по сравнению с утепленным панельным новостроем 26 грн/метр против 22 грн/метр за декабрь. Изношенность лифтов - очень много лифтового оборудования заменили, в том числе и кабины. Лифты ломаются очень редко. Не чаще, чем в эконом новостроях.

Даже первые серии хрущевок еще не начали разваливаться. Нет даже намека. Люди не покупают их по другим причинам. Слишком эконом планировки и отсутствие лифта.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:38

  Vlad442 написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
в бувшому Варшавському договорі якось утепляють та реновують,
це в нас "жовтіє та відвалюється" і "устає"

даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести

Вы переоцениваете проблемы старого фонда. В большинстве домов люди сами поставили новые энергосберегающие окна, заменили стояки водопровода. Электрика? Что там может быть изношено? Провода и провода. Массово не горят. Вопрос теплопотерь через бетонные стены несколько преувеличен. В панельке советской со счетчиком тепла на дом по сравнению с утепленным панельным новостроем 26 грн/метр против 22 грн/метр за декабрь. Изношенность лифтов - очень много лифтового оборудования заменили, в том числе и кабины. Лифты ломаются очень редко. Не чаще, чем в эконом новостроях.

Таки так!
Люди купляють житло - зразу ж стають його власниками.
Жодних проблем з майновими правами, з обіцянками забудовника.

Саме тому ціни київської "вторинки" з 2018 по 2020 піднялись на 25-33%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Тариф был как раз специально под электроотопление в отопительный сезон, по 0,9 грн в пределах 3000 кВтч за месяц. Но это действтовало ТОЛЬКО для оформленного и согласованного с поставщиком по проекту электроотопления.
Сейчас эту норму тихо под рождество убрали, и именно это сильнее всего ударит по частным домам, но это почему-то никак не афишируется и не поднимается в СМИ, а крик стоит только о первых 100 кВт, и 78 гривнах, хотя именно эта норма с электроотоплением ударит больше всего.

При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:41

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Тариф был как раз специально под электроотопление в отопительный сезон, по 0,9 грн в пределах 3000 кВтч за месяц. Но это действтовало ТОЛЬКО для оформленного и согласованного с поставщиком по проекту электроотопления.
Сейчас эту норму тихо под рождество убрали, и именно это сильнее всего ударит по частным домам, но это почему-то никак не афишируется и не поднимается в СМИ, а крик стоит только о первых 100 кВт, и 78 гривнах, хотя именно эта норма с электроотоплением ударит больше всего.

При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.

Майдан :!:
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:45

  vano80 написав:
  _Mykola_ написав:Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.


Утеплять конечно надо.
Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны.
В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой?
Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...

Можно наблюдать, когда в одном подъезде на одних этажах форточки закрыты, а в других латочное утепление, мпо и все закрыто. Это называется разбалансировка системы отопления. Нужно не принудительно утеплять, а отменить субсидии и пусть люди сами думают, продавать, брать кредит и утепляться, ставить измерители на радиаторы и в зависимости от температуры и мощности радиатора раскидывать показания входящего счетчика на квартиры.
Корень зла это субсидии и популисты. Убивают инициативу снизу решать проблему энергоэффективности.
Vlad442
 
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