Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:З яких радощів їм валитись? В 1960-1980-ті роки за халтурне будівництво - реально могли посадити в "мєста не столь отдальонние" - ліс рубати і фуфайки шити. І садили. Не те що зараз.
Якості особливої у радянського житла не було, проте й халтурою його не можна назвати.
Никого тогда не садили. В интернетах есть подборка карикатур из советских журналов на строителей. Как раз тогда была эра повального алкоголизма. Не разваливаются благодаря малой этажности и технологичности, а не из-за какого-то качества, но так как у нас сейсмически безопасный регион, простоят еще 100 лет, если не снесут.