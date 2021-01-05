RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6180618161826183

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:50

Нарот звик до шари, до субсидій, до льгот, до безплатних квартир від держави.
На превеликий жаль для доляреків, цього вже не буде.

И слава богу что не выдают. Я на свою отмантулил на 2 работах 5 лет и прожил на сьемных комнатках. От звонка до звонка так сказать. Нечего бесплатно раздавать, пусть пашут :twisted:
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 19.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:З яких радощів їм валитись?
В 1960-1980-ті роки за халтурне будівництво - реально могли посадити в "мєста не столь отдальонние" - ліс рубати і фуфайки шити. І садили. Не те що зараз.

Якості особливої у радянського житла не було, проте й халтурою його не можна назвати.

Никого тогда не садили. В интернетах есть подборка карикатур из советских журналов на строителей. Как раз тогда была эра повального алкоголизма. Не разваливаются благодаря малой этажности и технологичности, а не из-за какого-то качества, но так как у нас сейсмически безопасный регион, простоят еще 100 лет, если не снесут.
Vlad442
 
Повідомлень: 7647
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:12

Что вообще происходит, кто то может сказать? У геоса окончательно крышу оторвало?

Зображення
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 12 січ, 2021 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3582
З нами з: 25.12.14
Подякував: 410 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:Зображення

Что вообще происходит, кто то может сказать? У геоса окончательно крышу оторвало?
Не разобрать на фото
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28422
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 6871 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 6180618161826183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19702 3337893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 23:28
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234498
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.