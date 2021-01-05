vano80 написав:

airmax78 написав: Угадайте где регулируется (вернее не регулируется) отопление. Угадайте где регулируется (вернее не регулируется) отопление.

Зачем угадывать.Рассказывал пенс- сантехник историю, как они ставили первый счётчик, немецкий. Который по датчику внешней температуры регулировал чё то там. И как через месяц пришел указ убрать его нафиг и поставить без всех этих заморочек.У меня он переделали бойлерную на ИТП. Как выше уже писали - доступа к нему нет, прикрутить- открутить мы не можем, правов не имеем. Придет платёжка, сравню данные за прошлые года, для понимания выиграли мы что то от ИТП или нет.