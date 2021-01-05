Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:даже в Минске сталкивался с комплексной программой утепления старых панелек - притом, стоимость раскидывается на жильцов добровольно-принудительно. Этим же дело не ограничивается - вопросы электрики, изношенных лифтов, канализаций и т.д и т.п. бесконечны. Кажется, проще снести
Вы переоцениваете проблемы старого фонда. В большинстве домов люди сами поставили новые энергосберегающие окна, заменили стояки водопровода. Электрика? Что там может быть изношено? Провода и провода. Массово не горят. Вопрос теплопотерь через бетонные стены несколько преувеличен. В панельке советской со счетчиком тепла на дом по сравнению с утепленным панельным новостроем 26 грн/метр против 22 грн/метр за декабрь. Изношенность лифтов - очень много лифтового оборудования заменили, в том числе и кабины. Лифты ломаются очень редко. Не чаще, чем в эконом новостроях.
Таки так! Люди купляють житло - зразу ж стають його власниками. Жодних проблем з майновими правами, з обіцянками забудовника.
Саме тому ціни київської "вторинки" з 2018 по 2020 піднялись на 25-33%.
Может у них кукуха поехала?! Декабрь. Подол. Мне за холодную воду и видовидведення х/в - 1300 грн. Тепло - 4500+ грн. И далее в том же роде. Долгов не имел. Такое может быть? Удаленка? Пишут дома? С НГ в запое?
airmax78 написав:Угадайте где регулируется (вернее не регулируется) отопление.
Зачем угадывать. Рассказывал пенс- сантехник историю, как они ставили первый счётчик, немецкий. Который по датчику внешней температуры регулировал чё то там. И как через месяц пришел указ убрать его нафиг и поставить без всех этих заморочек. У меня он переделали бойлерную на ИТП. Как выше уже писали - доступа к нему нет, прикрутить- открутить мы не можем, правов не имеем. Придет платёжка, сравню данные за прошлые года, для понимания выиграли мы что то от ИТП или нет.
Именно ИТП. Счетчик, даже немецкий, ничего не регулирует. ИТП отсутствует в абсолютном большинстве советских домов. Поэтому и регулировать подачу тепла нечем. Беда, правда, в том, что и в большинстве новостроев на оборудовании ИТП сильно экономят (Юра теплотехник бы вам рассказал). Поэтому в большинстве случаев - энергоаудит и вперед за кредитом.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 12 січ, 2021 13:34, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_ написав:Так именно так и надо поступать, принудительно утеплять весь дом и раскидывать это на жильцов, иначе никак, с нашим менталитетом и пофигизмом иначе никак не реконструировать.
Утеплять конечно надо. Но перед утеплением желательно понимать что происходит в реальности, а не по цифрам заинтересованной стороны. В прошлом году регулярно ходил мимо хрущевок. И там постоянно были приоткрыты форточки. Может что то не так с отоплением, если люди держат окна открытыми зимой? Может как то регулировать отопление, а не просто валить не глядя на забортную температуру, все равно заплатят...
Можно наблюдать, когда в одном подъезде на одних этажах форточки закрыты, а в других латочное утепление, мпо и все закрыто. Это называется разбалансировка системы отопления. Нужно не принудительно утеплять, а отменить субсидии и пусть люди сами думают, продавать, брать кредит и утепляться, ставить измерители на радиаторы и в зависимости от температуры и мощности радиатора раскидывать показания входящего счетчика на квартиры. Корень зла это субсидии и популисты. Убивают инициативу снизу решать проблему энергоэффективности.
має бути адресна допомога, вкрай бідним, а субсидії - це фінансування монополістів і олігархів через і так диряві кишені пересічених, а якщо одна бабка живе в 3к квартирі, і не може оплачувати комуналку, ну так хай продасть і переїде в кавалірку
Vlad442 написав:Нужно не принудительно утеплять, а отменить субсидии и пусть люди сами думают, продавать, брать кредит и утепляться, ставить измерители на радиаторы и в зависимости от температуры и мощности радиатора раскидывать показания входящего счетчика на квартиры. Корень зла это субсидии и популисты. Убивают инициативу снизу решать проблему энергоэффективности.
Это будет аналогично ситуации "не будем давать застройщику кредит на 500 000 000 грн..., пусть 500 человек берут в кредит по миллиону и несут деньги застройку. Пусть на себя берут риски". Результаты известны.
перезалил, неудобно чуть с телеф. вобщем если кратко то 75к за квадрат в арии.....
Значит есть спрос, мне говорили 35 кгрн за метр однушки на средних этажах, на котловане. Чуть подросло.
Уже стало очевидно, что те, кто скупал недвижку до 2019 года (включительно) в небольшом выигрыше. Цены вернулись к уровню 2013 года, где и будут находится до следующего кризиса (хорошо, что с этим проблем нет)