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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61836184618561866187>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:42

Ребятушки, веселье продолжается
Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского

В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство

В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group.
https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kie ... rce=ukrnet
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:42

  flyman написав:[]
дик планування, в одному більш прямокутна площа (дорожче), а в дешевшому менш прямокутна (мрія дизагнера)

К сожалению Геос так и не научился менять кухни с комнатами местами. Кухня 12 комната 18.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:44

  Libo написав:
  Жека79 написав:Что вообще происходит, кто то может сказать? У геоса окончательно крышу оторвало?

Это вас кто-то провоцирует. Чтоб одели на голову перья и рога и пошли и тоже разогнали нах этот конгресс. :lol:

Имеет право на жизнь версия, что эта цена для отмыва денег? Продажа квартиры не облагается НДС. Следовательно, надо решить проблему с прибылью. Это проще.
Идёт заведение черного нала в легальный оборот
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство


А ведь писал я про огромный борд с рекламой варшавского... Мда.
Хотелось бы услышать аналитиков, как такое может быть в условиях "берут все и везде" , дефицита предложения новостроек и всякого такого.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:53

Киевский метрополитен уточнил данные по результатам 2020-го - пассажиропоток снизился более, чем вдвое. Это к вопросу о том, насколько сильным является эффект виртуализации рабочих мест

У 2020 році столичною підземкою скористалися 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч або 56% менше, ніж у попередньому році. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв
https://kyivcity.gov.ua/news/oleksandr_ ... asazhiriv/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:54

  hume написав:
  flyman написав:[]
дик планування, в одному більш прямокутна площа (дорожче), а в дешевшому менш прямокутна (мрія дизагнера)

К сожалению Геос так и не научился менять кухни с комнатами местами. Кухня 12 комната 18.

Так все правильно, еще лучше бы сделали кухня 10 комната 20.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:54

  Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается
Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского

В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство

В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group.
https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet


на этом сайте за 200 долл можно написать, что Вы оч любите маленьких детей :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:58

  Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается
Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского

В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство

В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group.
https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet


Новость шокирует, если она достоверна. Я и сам неоднократно предупреждал о том, что сократив предложение для удержания цен, застройщики выбирают тропу банкротства. Но казалось, что к этому более близки Интергал и КГС, нежели СГ...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:00

  trololo написав:
  Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается
Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского

В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство

В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group.
https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet


на этом сайте за 200 долл можно написать, что Вы оч любите маленьких детей :)

Вы испортили людям настроение на весь день. Такая новость! Шок-новость. И ссылка уже не открывается. Видимо абонплата за размещение статьи закончилась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:01

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается
Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского

В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство

В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group.
https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet


Новость шокирует, если она достоверна. Я и сам неоднократно предупреждал о том, что сократив предложение для удержания цен, застройщики выбирают тропу банкротства. Но казалось, что к этому более близки Интергал и КГС, нежели СГ...

Происки говноконкурентов.
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