Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Что вообще происходит, кто то может сказать? У геоса окончательно крышу оторвало?
Это вас кто-то провоцирует. Чтоб одели на голову перья и рога и пошли и тоже разогнали нах этот конгресс.
Имеет право на жизнь версия, что эта цена для отмыва денег? Продажа квартиры не облагается НДС. Следовательно, надо решить проблему с прибылью. Это проще. Идёт заведение черного нала в легальный оборот
Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство
В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group. https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet
на этом сайте за 200 долл можно написать, что Вы оч любите маленьких детей
Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство
В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group. https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet
Новость шокирует, если она достоверна. Я и сам неоднократно предупреждал о том, что сократив предложение для удержания цен, застройщики выбирают тропу банкротства. Но казалось, что к этому более близки Интергал и КГС, нежели СГ...
Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство
В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group. https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet
на этом сайте за 200 долл можно написать, что Вы оч любите маленьких детей
Вы испортили людям настроение на весь день. Такая новость! Шок-новость. И ссылка уже не открывается. Видимо абонплата за размещение статьи закончилась.
Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство
В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group. https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet
Новость шокирует, если она достоверна. Я и сам неоднократно предупреждал о том, что сократив предложение для удержания цен, застройщики выбирают тропу банкротства. Но казалось, что к этому более близки Интергал и КГС, нежели СГ...