Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вы испортили людям настроение на весь день. Такая новость! Шок-новость. И ссылка уже не открывается. Видимо абонплата за размещение статьи закончилась.
Все открывается, Максим. Но новость, и правда, нужно проверить. СГ - единственный застройщик из числа крупнейших, не утративший пока репутацию. Поэтому это может быть всего лишь информационная атака...
airmax78 написав:Вы испортили людям настроение на весь день. Такая новость! Шок-новость. И ссылка уже не открывается. Видимо абонплата за размещение статьи закончилась.
Все открывается, Максим. Но новость, и правда, нужно проверить. СГ - единственный застройщик из числа крупнейших, не утративший пока репутацию. Поэтому это может быть всего лишь информационная атака...
перезалил, неудобно чуть с телеф. вобщем если кратко то 75к за квадрат в арии.....
Значит есть спрос, мне говорили 35 кгрн за метр однушки на средних этажах, на котловане. Чуть подросло.
Уже стало очевидно, что те, кто скупал недвижку до 2019 года (включительно) в небольшом выигрыше. Цены вернулись к уровню 2013 года, где и будут находится до следующего кризиса (хорошо, что с этим проблем нет)
є одинь ньюанс, виграш тре зафіксувати продажою актива
Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство
В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group. https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet
а чьо так, і метро яке відкриє лутший мер у 2021 не поможе?
airmax78 написав:У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.
Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам
airmax78 написав:У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.
Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам
airmax78 написав:У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.
Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам
Да, это финанс всегда так ломает ссылки на курс Конкуренты Но как выше правильно отметили, на том ресурсе полно фейков и вбросов публикуют
airmax78 написав:У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.
Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам