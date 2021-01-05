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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6184618561866187>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:03

  airmax78 написав:Вы испортили людям настроение на весь день. Такая новость! Шок-новость. И ссылка уже не открывается. Видимо абонплата за размещение статьи закончилась.


Все открывается, Максим. Но новость, и правда, нужно проверить. СГ - единственный застройщик из числа крупнейших, не утративший пока репутацию. Поэтому это может быть всего лишь информационная атака...

https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kie ... roitelstvo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:04

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:Что вообще происходит, кто то может сказать? У геоса окончательно крышу оторвало?

Зображення

Бугага. Как же дешево я слил Ричмонд...

алєнь, чи лось?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:04

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Вы испортили людям настроение на весь день. Такая новость! Шок-новость. И ссылка уже не открывается. Видимо абонплата за размещение статьи закончилась.


Все открывается, Максим. Но новость, и правда, нужно проверить. СГ - единственный застройщик из числа крупнейших, не утративший пока репутацию. Поэтому это может быть всего лишь информационная атака...

https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo

У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:05

  hume написав:
  Жека79 написав:
  Faceless написав:Не разобрать на фото


перезалил, неудобно чуть с телеф. вобщем если кратко то 75к за квадрат в арии.....

Значит есть спрос, мне говорили 35 кгрн за метр однушки на средних этажах, на котловане. Чуть подросло.

Уже стало очевидно, что те, кто скупал недвижку до 2019 года (включительно) в небольшом выигрыше. Цены вернулись к уровню 2013 года, где и будут находится до следующего кризиса (хорошо, что с этим проблем нет)

є одинь ньюанс, виграш тре зафіксувати продажою актива
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:06

  Serg-ik написав:Ребятушки, веселье продолжается
Вслед за новостями по ОКРЖН (София....) , весточка от Варшавского

В Киеве Варшавский микрорайон останавливает строительство

В Киеве в скорейшем времени произойдет еще одна громкая остановка строительства в сфере недвижимости. После Укрбуда собирается остановить все строительство и Stolitsa Group.
https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo?source=ukrnet

а чьо так, і метро яке відкриє лутший мер у 2021 не поможе?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:07

  BIGor написав:Так все правильно, еще лучше бы сделали кухня 10 комната 20.


Угу. Пора переходить на стандарты золотого миллиарда - кухня должна быть со столовой для большой, дружной семьи или для компании, чтоб еще оставалось место где потанцевать. :?
Востаннє редагувалось Libo в Вів 12 січ, 2021 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:07

  airmax78 написав:У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.


Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:17

  zРадио написав:
  airmax78 написав:У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.


Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам :lol:



https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kie ... roitelstvo

Смотрите, что бы в ссылке курс.ком.юа было на инглише :wink:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  airmax78 написав:У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.


Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам
Да, это финанс всегда так ломает ссылки на курс
Конкуренты :mrgreen:
Но как выше правильно отметили, на том ресурсе полно фейков и вбросов публикуют
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:У меня не открывается. Видимо AI-фильтр на фейк-ньюз стоит.


Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам :lol:

пяток лет этой дичи
Мизантрóп
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