Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.
zРадио написав:Толково придумано - МЭРТ всего пару месяцев назад дает нереалистичный прогноз ВВП на 2021-й, чтобы вписать Бюджет в требуемый дефицит, а вчера (де факто, в первый же полноценный рабочий день года) ухудшает свой прогноз, вспоминая о том, что 1-й квартал 2020-го - высокая база сравнения, а значит 2021-й начнется с падения...