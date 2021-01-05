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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6184618561866187

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:28

  kingkongovets написав:Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.

Зображення

https://www.facebook.com/golosameriki/p ... 2862997026


да пробачить мені зРадіо
  zРадио написав:Толково придумано - МЭРТ всего пару месяцев назад дает нереалистичный прогноз ВВП на 2021-й, чтобы вписать Бюджет в требуемый дефицит, а вчера (де факто, в первый же полноценный рабочий день года) ухудшает свой прогноз, вспоминая о том, что 1-й квартал 2020-го - высокая база сравнения, а значит 2021-й начнется с падения...

Министерство развития экономики прогнозирует падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года до 3%
https://nv.ua/biz/economics/minekonomiki-uhudshilo-prognoz-dlya-ukrainskoy-ekonomiki-novosti-ukrainy-50134760.html?utm_campaign=article_top&utm_medium=widget&utm_source=site
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Бугага. Как же дешево я слил Ричмонд...

Я на сайте Арии порылся. Это такая цена на маленькие метражи.

3К около 100-120 м2 в Арии стоят около 42-43 тыс.грн.

https://jk-aria.com.ua/ua/premises?minC ... qm_max=129


Правда планировки там все стремные. И 2к стремные. Нет планировок с прямоугольными стенами, все "косые". Или просто в продажу не выставили.
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