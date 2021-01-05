RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6185618661876188>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:28

  kingkongovets написав:Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.

Зображення

https://www.facebook.com/golosameriki/p ... 2862997026


да пробачить мені зРадіо
  zРадио написав:Толково придумано - МЭРТ всего пару месяцев назад дает нереалистичный прогноз ВВП на 2021-й, чтобы вписать Бюджет в требуемый дефицит, а вчера (де факто, в первый же полноценный рабочий день года) ухудшает свой прогноз, вспоминая о том, что 1-й квартал 2020-го - высокая база сравнения, а значит 2021-й начнется с падения...

Министерство развития экономики прогнозирует падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года до 3%
https://nv.ua/biz/economics/minekonomiki-uhudshilo-prognoz-dlya-ukrainskoy-ekonomiki-novosti-ukrainy-50134760.html?utm_campaign=article_top&utm_medium=widget&utm_source=site
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23039
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Бугага. Как же дешево я слил Ричмонд...

Я на сайте Арии порылся. Это такая цена на маленькие метражи.

3К около 100-120 м2 в Арии стоят около 42-43 тыс.грн.

https://jk-aria.com.ua/ua/premises?minC ... qm_max=129


Правда планировки там все стремные. И 2к стремные. Нет планировок с прямоугольными стенами, все "косые". Или просто в продажу не выставили.
foxluck
 
Повідомлень: 211
З нами з: 04.10.19
Подякував: 684 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:55

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Как-то незаметно в Украине цена метра стала почти равна зарплате целевой аудитории до налогов. Соотношение, которое якобы есть во всем мире, и которое приводилось в обоснование завышенности цен в Украине.
  Жека79 написав:вобщем если кратко то 75к за квадрат в арии.....

Значит для целевой аудитории характерен доход в 2-3 тыс долларов в месяц?

75к - это цена на имущественные права, без ремонта - готовая квартира будет стоить намного больше.

Да, не учел, что это цена котлована.
Vlad442
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Как-то незаметно в Украине цена метра стала почти равна зарплате целевой аудитории до налогов. Соотношение, которое якобы есть во всем мире, и которое приводилось в обоснование завышенности цен в Украине.
Значит для целевой аудитории характерен доход в 2-3 тыс долларов в месяц?

75к - это цена на имущественные права, без ремонта - готовая квартира будет стоить намного больше.

Да, не учел, что это цена котлована.
Даже если бы 75к за метр была бы цена готового, я все равно сильно сомневаюсь, что ЦА на такие однушки - с доходом всего 2-3 куе.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28428
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 6871 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:07

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Вы испортили людям настроение на весь день. Такая новость! Шок-новость. И ссылка уже не открывается. Видимо абонплата за размещение статьи закончилась.


Все открывается, Максим. Но новость, и правда, нужно проверить. СГ - единственный застройщик из числа крупнейших, не утративший пока репутацию. Поэтому это может быть всего лишь информационная атака...

https://курс.ком.юа/novost/268514-v-kieve-varshavskii-mikroraion-ostanavlivaet-stroitelstvo

Даже если это фейк, у сайта есть собственники, сайту может быть предъявлен иск. По идее головой должны демать пред размещением.
Предположим, что фейк. Почему? С продажами у кого -то плохо? Так мы только и слышим, что всё хорошо.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11650
З нами з: 10.06.11
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:09

  Faceless написав:.. я все равно сильно сомневаюсь, что ЦА на такие однушки - с доходом всего 2-3 куе.

да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая
sequence
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 29.12.15
Подякував: 982 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Предположим, что фейк. Почему? С продажами у кого -то плохо? Так мы только и слышим, что всё хорошо.

Например Столица выхватила у КГС большой кусок земли из-под аркадовской Патриотики на Озерах, взявшись, при условия полного содействия власти, достроить Эврику и Патриотику без доплат, тогда как КГС хотел чуть ли не 10 тыс с метра.
Наличие этого участка, а так же зеленый свет на уплотнение застройки других комплексов, делают Столицу одним из ключевых игроков в массовом строительстве.
Vlad442
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая

А сколько лет нужно ничего не есть семье из бюджетников, чтобы купить однушку в хрущевке?
Я писал про то, что мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра, что говорит о том, что недвижимость не переоценена.
Vlad442
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:58

  flyman написав:
да пробачить мені зРадіо
  zРадио написав:Толково придумано - МЭРТ всего пару месяцев назад дает нереалистичный прогноз ВВП на 2021-й, чтобы вписать Бюджет в требуемый дефицит, а вчера (де факто, в первый же полноценный рабочий день года) ухудшает свой прогноз, вспоминая о том, что 1-й квартал 2020-го - высокая база сравнения, а значит 2021-й начнется с падения...

Министерство развития экономики прогнозирует падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года до 3%
https://nv.ua/biz/economics/minekonomiki-uhudshilo-prognoz-dlya-ukrainskoy-ekonomiki-novosti-ukrainy-50134760.html?utm_campaign=article_top&utm_medium=widget&utm_source=site


А за что извинять? ) Прогноз МЭРТ под Бюджет был +4,6% при положительной динамике уже с 1-го квартала. Теперь они сами признали, что в 1-м квартале будет падение на 3%, т.е. роста на 4,6% за год в целом и близко не будет.

PS: а ре-прогноз от ВБ я публиковал на прошлой неделе на валютной ветке в день его выхода

Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9033
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 3927 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:00

  Vlad442 написав:.. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра..

как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)?
Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках.
Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня
sequence
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 29.12.15
Подякував: 982 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6185618661876188>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Serg-ik, zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19702 3338029
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 23:28
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234505
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.