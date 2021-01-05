Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Эксперты Всемирного банка опубликовали данные о том, каким, по их прогнозам, будет рост экономик стран мира в 2021 и 2022 годах. По их подсчетам, мировая экономика в этом году может вырасти на 4%, однако важным условием будет являться успешная вакцинация от коронавирусной инфекции по всему миру.
zРадио написав:Толково придумано - МЭРТ всего пару месяцев назад дает нереалистичный прогноз ВВП на 2021-й, чтобы вписать Бюджет в требуемый дефицит, а вчера (де факто, в первый же полноценный рабочий день года) ухудшает свой прогноз, вспоминая о том, что 1-й квартал 2020-го - высокая база сравнения, а значит 2021-й начнется с падения...
Vlad442 написав:Как-то незаметно в Украине цена метра стала почти равна зарплате целевой аудитории до налогов. Соотношение, которое якобы есть во всем мире, и которое приводилось в обоснование завышенности цен в Украине.
Жека79 написав:вобщем если кратко то 75к за квадрат в арии.....
Значит для целевой аудитории характерен доход в 2-3 тыс долларов в месяц?
75к - это цена на имущественные права, без ремонта - готовая квартира будет стоить намного больше.
Vlad442 написав:Как-то незаметно в Украине цена метра стала почти равна зарплате целевой аудитории до налогов. Соотношение, которое якобы есть во всем мире, и которое приводилось в обоснование завышенности цен в Украине. Значит для целевой аудитории характерен доход в 2-3 тыс долларов в месяц?
75к - это цена на имущественные права, без ремонта - готовая квартира будет стоить намного больше.
Да, не учел, что это цена котлована.
Даже если бы 75к за метр была бы цена готового, я все равно сильно сомневаюсь, что ЦА на такие однушки - с доходом всего 2-3 куе.
airmax78 написав:Вы испортили людям настроение на весь день. Такая новость! Шок-новость. И ссылка уже не открывается. Видимо абонплата за размещение статьи закончилась.
Все открывается, Максим. Но новость, и правда, нужно проверить. СГ - единственный застройщик из числа крупнейших, не утративший пока репутацию. Поэтому это может быть всего лишь информационная атака...
Даже если это фейк, у сайта есть собственники, сайту может быть предъявлен иск. По идее головой должны демать пред размещением. Предположим, что фейк. Почему? С продажами у кого -то плохо? Так мы только и слышим, что всё хорошо.
Serg-ik написав:Предположим, что фейк. Почему? С продажами у кого -то плохо? Так мы только и слышим, что всё хорошо.
Например Столица выхватила у КГС большой кусок земли из-под аркадовской Патриотики на Озерах, взявшись, при условия полного содействия власти, достроить Эврику и Патриотику без доплат, тогда как КГС хотел чуть ли не 10 тыс с метра. Наличие этого участка, а так же зеленый свет на уплотнение застройки других комплексов, делают Столицу одним из ключевых игроков в массовом строительстве.
sequence написав:да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая
А сколько лет нужно ничего не есть семье из бюджетников, чтобы купить однушку в хрущевке? Я писал про то, что мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра, что говорит о том, что недвижимость не переоценена.
zРадио написав:Толково придумано - МЭРТ всего пару месяцев назад дает нереалистичный прогноз ВВП на 2021-й, чтобы вписать Бюджет в требуемый дефицит, а вчера (де факто, в первый же полноценный рабочий день года) ухудшает свой прогноз, вспоминая о том, что 1-й квартал 2020-го - высокая база сравнения, а значит 2021-й начнется с падения...
А за что извинять? ) Прогноз МЭРТ под Бюджет был +4,6% при положительной динамике уже с 1-го квартала. Теперь они сами признали, что в 1-м квартале будет падение на 3%, т.е. роста на 4,6% за год в целом и близко не будет.
PS: а ре-прогноз от ВБ я публиковал на прошлой неделе на валютной ветке в день его выхода
Vlad442 написав:.. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра..
как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)? Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках. Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня