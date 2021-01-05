Додано: Вів 12 січ, 2021 16:19

sequence написав: Vlad442 написав: .. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра.. .. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра..

как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)?

Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках.

Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)?Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках.Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня

По зРадио - это по Госстату. Называйте вещи своими именами, я отсебятину не порю. Почему цифры Госстата можно смело использовать в расчетах, много раз объяснял - его средняя зарплата занижена, потому что не учитывает конверты, но одновременно и завышена, потому что не учитывает статистику малых предприятий. При этом важно помнить, что Госстат публикует брутто-зарплаты, из которых еще нужно вычесть НДФЛ и военный сбор.Так, в ноябре средняя гросс-зарплата по Киеву составила 17 582 грн, что за вычетом 19,5% составит 14 153 грн.Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было клише "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...