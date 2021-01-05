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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6185618661876188

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:00

  Vlad442 написав:
  sequence написав:да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая

А сколько лет нужно ничего не есть семье из бюджетников, чтобы купить однушку в хрущевке?
Я писал про то, что мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра, что говорит о том, что недвижимость не переоценена.

$500 м2?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:01

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Бугага. Как же дешево я слил Ричмонд...

Я на сайте Арии порылся. Это такая цена на маленькие метражи.

3К около 100-120 м2 в Арии стоят около 42-43 тыс.грн.

https://jk-aria.com.ua/ua/premises?minC ... qm_max=129


Правда планировки там все стремные. И 2к стремные. Нет планировок с прямоугольными стенами, все "косые". Или просто в продажу не выставили.

Да, но у меня был супер-панорамный вид на 120 градусов и прямая планировка. В общем, получается, что в августе 2019 никакие это не хаи были?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:02

  Faceless написав:
zРадио написав:Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам
Да, это финанс всегда так ломает ссылки на курс
Конкуренты :mrgreen:


И это правильно)

  Vlad442 написав:Например Столица выхватила у КГС большой кусок земли из-под аркадовской Патриотики на Озерах, взявшись, при условия полного содействия власти, достроить Эврику и Патриотику без доплат, тогда как КГС хотел чуть ли не 10 тыс с метра.
Наличие этого участка, а так же зеленый свет на уплотнение застройки других комплексов, делают Столицу одним из ключевых игроков в массовом строительстве.


Разве это уже данность? Мне казалось, что вопрос еще обсуждается
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:04

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  airmax78 написав:Бугага. Как же дешево я слил Ричмонд...

Я на сайте Арии порылся. Это такая цена на маленькие метражи.

3К около 100-120 м2 в Арии стоят около 42-43 тыс.грн.

https://jk-aria.com.ua/ua/premises?minC ... qm_max=129


Правда планировки там все стремные. И 2к стремные. Нет планировок с прямоугольными стенами, все "косые". Или просто в продажу не выставили.

Да, но у меня был супер-панорамный вид на 120 градусов и прямая планировка. В общем, получается, что в августе 2019 никакие это не хаи были?

рокета,
достатньо найти одного забудовника з космічним ростом, і учотки растішок возбуждаються
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:07

  flyman написав:рокета,
достатньо найти одного забудовника з космічним ростом, і учотки растішок возбуждаються


К августу 2019-го сейчас, и правда, цены выше. Рост как раз и пришелся на осень 2019-го и зиму 2020-го. С весны же по сегодня потеряли 2%. Но это в пределах погрешности, так что если растишек это будет больше греть, то можно считать, что флэт
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:07

  zРадио написав:Киевский метрополитен уточнил данные по результатам 2020-го - пассажиропоток снизился более, чем вдвое. Это к вопросу о том, насколько сильным является эффект виртуализации рабочих мест

У 2020 році столичною підземкою скористалися 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч або 56% менше, ніж у попередньому році. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв
https://kyivcity.gov.ua/news/oleksandr_ ... asazhiriv/

От бачите, Віталя був правий, що не будував нові станції метро, вони не потрібні.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:08

  Vlad442 написав:
  sequence написав:да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая

А сколько лет нужно ничего не есть семье из бюджетников, чтобы купить однушку в хрущевке?
Я писал про то, что мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра, что говорит о том, что недвижимость не переоценена.

Семье из бюджетников, если это не чинуши с доступом к кормушкам, путь только один - сидеть в спадщине и не жужжать. Они как ЦА для покупки с нуля не были и не будут
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Семье из бюджетников, если это не чинуши с доступом к кормушкам, путь только один - сидеть в спадщине и не жужжать

они в хрущах уже 3-м и 4-м поколением живут. И не жужжат.
При таких раскладах они не то что жужжать, а и жить не смогут-негде будет
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:19

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра..

как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)?
Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках.
Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня


По зРадио - это по Госстату. Называйте вещи своими именами, я отсебятину не порю. Почему цифры Госстата можно смело использовать в расчетах, много раз объяснял - его средняя зарплата занижена, потому что не учитывает конверты, но одновременно и завышена, потому что не учитывает статистику малых предприятий. При этом важно помнить, что Госстат публикует брутто-зарплаты, из которых еще нужно вычесть НДФЛ и военный сбор.

Так, в ноябре средняя гросс-зарплата по Киеву составила 17 582 грн, что за вычетом 19,5% равняется 14 153 грн.

Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было клише "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...
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