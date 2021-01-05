Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая
А сколько лет нужно ничего не есть семье из бюджетников, чтобы купить однушку в хрущевке? Я писал про то, что мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра, что говорит о том, что недвижимость не переоценена.
zРадио написав:Нет, тут другое - у меня тоже, как ни странно )) Просто при копировании часть адреса вставляется кириллицей. Не знаю, что это за дичь, но, видимо, ноу-хау айтишников финанса, чтобы не делать рекламу конкурентам
Да, это финанс всегда так ломает ссылки на курс Конкуренты
И это правильно)
Vlad442 написав:Например Столица выхватила у КГС большой кусок земли из-под аркадовской Патриотики на Озерах, взявшись, при условия полного содействия власти, достроить Эврику и Патриотику без доплат, тогда как КГС хотел чуть ли не 10 тыс с метра. Наличие этого участка, а так же зеленый свет на уплотнение застройки других комплексов, делают Столицу одним из ключевых игроков в массовом строительстве.
Разве это уже данность? Мне казалось, что вопрос еще обсуждается
flyman написав:рокета, достатньо найти одного забудовника з космічним ростом, і учотки растішок возбуждаються
К августу 2019-го сейчас, и правда, цены выше. Рост как раз и пришелся на осень 2019-го и зиму 2020-го. С весны же по сегодня потеряли 2%. Но это в пределах погрешности, так что если растишек это будет больше греть, то можно считать, что флэт
sequence написав:да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая
А сколько лет нужно ничего не есть семье из бюджетников, чтобы купить однушку в хрущевке? Я писал про то, что мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра, что говорит о том, что недвижимость не переоценена.
Семье из бюджетников, если это не чинуши с доступом к кормушкам, путь только один - сидеть в спадщине и не жужжать. Они как ЦА для покупки с нуля не были и не будут
Vlad442 написав:.. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра..
как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)? Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках. Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня
По зРадио - это по Госстату. Называйте вещи своими именами, я отсебятину не порю. Почему цифры Госстата можно смело использовать в расчетах, много раз объяснял - его средняя зарплата занижена, потому что не учитывает конверты, но одновременно и завышена, потому что не учитывает статистику малых предприятий. При этом важно помнить, что Госстат публикует брутто-зарплаты, из которых еще нужно вычесть НДФЛ и военный сбор.
Так, в ноябре средняя гросс-зарплата по Киеву составила 17 582 грн, что за вычетом 19,5% равняется 14 153 грн.
Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было загон "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...