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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:26
unicdima написав:
От бачите, Віталя був правий, що не будував нові станції метро, вони не потрібні.
Истинно, гений. Руководить - значит предвидеть (с)
Станет президентом - не будет строить школы... не для кого...
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:29
zРадио написав:
Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише.
Абсолютно вірно.
Так само й "правило 100 оренд", яке хтось з місцевих тюхтіїв висмоктав з пальця (вартість квартири = 100 її орендам).
В основному тут спілкуються прості люди. Ну, зовсім прості. Типу доляреків, які своєчасно попали у прийми, зайняли теплі місця у держадміністрації чи своєчасно роздерибанили державну СРСРівську власність.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 12 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:33
zРадио написав:
Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было загон "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...
Тема "сколько средних ЗП на м2" горячо обсуждалась в этой теме 10 лет назад. И да, нет никакого правила про 1 ЗП/м2, и это соотношение не свойственно ни развитым, ни развивающимся странам, ни с ипотекой, ни без нее. Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.
Про часы вообще чушь какая-то
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:39
Faceless написав: zРадио написав:
Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было загон "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...
Тема "сколько средних ЗП на м2" горячо обсуждалась в этой теме 10 лет назад. И да, нет никакого правила про 1 ЗП/м2, и это соотношение не свойственно ни развитым, ни развивающимся странам, ни с ипотекой, ни без нее. Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.
Про часы вообще чушь какая-то
Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років.
Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки.
Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу.
Rule of thumb.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:44
Faceless написав:
Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.
Тогда мы должны признать, что недвижимость в Киеве покупается преимущественно не за трудовые доходы. Потому что сама средняя зарплата по Госстату - отличный инструмент оценки покупательной способности населения. На моем рынке, fmcg, работает очень точно. Во много крат более точно, чем метод опроса близкого окружения, который здесь многие пропагандируют, в том числе, если не ошибаюсь, и вы
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:49
flyman написав:
Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років.
Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки.
Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу.
Нісенітниця від поціновувачів Куосакі.
Дійсно, не варто надто вчити грамоті і арифметиці наш нарот.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:51
Frant написав: flyman написав:
Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років.
Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки.
Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу.
Нісенітниця від поціновувачів Куосакі.
Дійсно, не варто надто вчити грамоті і арифметиці наш нарот.
Я тобі пояснив по простому, без формул.
Можеш користуватися можеш ні.
Для оцінки землі, наприклад, 20 оренд.
Не дякуй.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:55
flyman написав:
..
Я тобі пояснив по простому, без формул.
..
ОК, выведи формулу без ыпатэкы.
на пальцах расскажи, как купить новую квартиру, проживая на съемной, зарабатывая 1000 баксов/мес(больше Зрадовской!), катаясь на ШРТ и не имея прочих сложностей, вроде xерового здоровья или детей
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:59
zРадио написав: Vlad442 написав:
Например Столица выхватила у КГС большой кусок земли из-под аркадовской Патриотики на Озерах, взявшись, при условия полного содействия власти, достроить Эврику и Патриотику без доплат, тогда как КГС хотел чуть ли не 10 тыс с метра.
Наличие этого участка, а так же зеленый свет на уплотнение застройки других комплексов, делают Столицу одним из ключевых игроков в массовом строительстве.
Разве это уже данность? Мне казалось, что вопрос еще обсуждается
Еще не данность. Только обсуждается. Поэтому, возможно, и появляются вбросы, чтобы данностью не стало.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:00
zРадио написав: Faceless написав:
Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.
Тогда мы должны признать, что недвижимость в Киеве покупается преимущественно не за трудовые доходы. Потому что сама средняя зарплата по Госстату - отличный инструмент оценки покупательной способности населения. На моем рынке, fmcg, работает очень точно. Во много крат более точно, чем метод опроса близкого окружения, который здесь многие пропагандируют, в том числе, если не ошибаюсь, и вы
Неверно. Нельзя серые зарплаты вот так обозвать "нетрудовые доходы", просто это местные реалии. Да и кривую в принципе госстатовскую статистику, которая доходы тех же ФОПов толком не может учесть. И недвидимость - не товары текущего потребления, ЦА куда меньше, цели покупки разные, формирование спроса в корне иное.
"Метод опроса близкого окружения" я не пропагандировал, я указывал на несостоятельность госстата как источника для оценки доходов ЦА для РН.
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