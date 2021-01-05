RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61876188618961906191>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:26

  unicdima написав:От бачите, Віталя був правий, що не будував нові станції метро, вони не потрібні.


Истинно, гений. Руководить - значит предвидеть (с) :mrgreen: Станет президентом - не будет строить школы... не для кого...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9036
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1750 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:29

  zРадио написав:Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише.

Абсолютно вірно.
Так само й "правило 100 оренд", яке хтось з місцевих тюхтіїв висмоктав з пальця (вартість квартири = 100 її орендам).

В основному тут спілкуються прості люди. Ну, зовсім прості. Типу доляреків, які своєчасно попали у прийми, зайняли теплі місця у держадміністрації чи своєчасно роздерибанили державну СРСРівську власність.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21794
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было загон "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...

Тема "сколько средних ЗП на м2" горячо обсуждалась в этой теме 10 лет назад. И да, нет никакого правила про 1 ЗП/м2, и это соотношение не свойственно ни развитым, ни развивающимся странам, ни с ипотекой, ни без нее. Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.
Про часы вообще чушь какая-то
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28434
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 6873 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:39

  Faceless написав:
  zРадио написав:Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было загон "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...

Тема "сколько средних ЗП на м2" горячо обсуждалась в этой теме 10 лет назад. И да, нет никакого правила про 1 ЗП/м2, и это соотношение не свойственно ни развитым, ни развивающимся странам, ни с ипотекой, ни без нее. Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.
Про часы вообще чушь какая-то

Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років.
Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки.
Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу.
Rule of thumb.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23045
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:44

  Faceless написав:Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.


Тогда мы должны признать, что недвижимость в Киеве покупается преимущественно не за трудовые доходы. Потому что сама средняя зарплата по Госстату - отличный инструмент оценки покупательной способности населения. На моем рынке, fmcg, работает очень точно. Во много крат более точно, чем метод опроса близкого окружения, который здесь многие пропагандируют, в том числе, если не ошибаюсь, и вы
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9036
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1750 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:49

  flyman написав:Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років.
Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки.
Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу.

Нісенітниця від поціновувачів Куосакі.
Дійсно, не варто надто вчити грамоті і арифметиці наш нарот.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21794
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:51

  Frant написав:
  flyman написав:Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років.
Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки.
Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу.

Нісенітниця від поціновувачів Куосакі.
Дійсно, не варто надто вчити грамоті і арифметиці наш нарот.

Я тобі пояснив по простому, без формул.
Можеш користуватися можеш ні.
Для оцінки землі, наприклад, 20 оренд.
Не дякуй.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23045
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:55

  flyman написав:..
Я тобі пояснив по простому, без формул.
..

ОК, выведи формулу без ыпатэкы.
на пальцах расскажи, как купить новую квартиру, проживая на съемной, зарабатывая 1000 баксов/мес(больше Зрадовской!), катаясь на ШРТ и не имея прочих сложностей, вроде xерового здоровья или детей
sequence
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 29.12.15
Подякував: 983 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:59

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Например Столица выхватила у КГС большой кусок земли из-под аркадовской Патриотики на Озерах, взявшись, при условия полного содействия власти, достроить Эврику и Патриотику без доплат, тогда как КГС хотел чуть ли не 10 тыс с метра.
Наличие этого участка, а так же зеленый свет на уплотнение застройки других комплексов, делают Столицу одним из ключевых игроков в массовом строительстве.


Разве это уже данность? Мне казалось, что вопрос еще обсуждается

Еще не данность. Только обсуждается. Поэтому, возможно, и появляются вбросы, чтобы данностью не стало.
Vlad442
 
Повідомлень: 7655
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:00

  zРадио написав:
  Faceless написав:Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.


Тогда мы должны признать, что недвижимость в Киеве покупается преимущественно не за трудовые доходы. Потому что сама средняя зарплата по Госстату - отличный инструмент оценки покупательной способности населения. На моем рынке, fmcg, работает очень точно. Во много крат более точно, чем метод опроса близкого окружения, который здесь многие пропагандируют, в том числе, если не ошибаюсь, и вы

Неверно. Нельзя серые зарплаты вот так обозвать "нетрудовые доходы", просто это местные реалии. Да и кривую в принципе госстатовскую статистику, которая доходы тех же ФОПов толком не может учесть. И недвидимость - не товары текущего потребления, ЦА куда меньше, цели покупки разные, формирование спроса в корне иное.
"Метод опроса близкого окружения" я не пропагандировал, я указывал на несостоятельность госстата как источника для оценки доходов ЦА для РН.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28434
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 6873 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 61876188618961906191>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 9 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19702 3338085
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 23:28
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28462)
12.01.2021 17:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.