Додано: Вів 12 січ, 2021 17:03

sequence написав: Vlad442 написав: .. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра.. .. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра..

как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)?

Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках.

Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)?Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках.Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня

Как угодно. Бюджетник может на месячную грязную зарплату купить метр в хрущевке на окраине. Никого не волнует что он будет есть, пока копит. Как не волнуют проблемы марсельского или копенгагенского бюджетника. Есть соотношение, которого у нас не наблюдалось, и которое, якобы, есть в развитых странах (не проверял), что месячная зарплата до налогов равна примерно стоимости метра. То, что у нас не так, часто в свое время приводилось как пример переоценнености метра и неминуемого обвала.