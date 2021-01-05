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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6188618961906191>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:00

  sequence написав:
  flyman написав:..
Я тобі пояснив по простому, без формул.
..

ОК, выведи формулу без ыпатэкы.
на пальцах расскажи, как купить новую квартиру, проживая на съемной, зарабатывая 1000 баксов/мес(больше Зрадовской!), катаясь на ШРТ и не имея прочих сложностей, вроде xерового здоровья или детей


формулу хай тобі виводить

флетлорд з вченою ступінню
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:02

  Мизантрóп написав:
  unicdima написав:
  zРадио написав:Киевский метрополитен уточнил данные по результатам 2020-го - пассажиропоток снизился более, чем вдвое. Это к вопросу о том, насколько сильным является эффект виртуализации рабочих мест

У 2020 році столичною підземкою скористалися 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч або 56% менше, ніж у попередньому році. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв
https://kyivcity.gov.ua/news/oleksandr_ ... asazhiriv/

От бачите, Віталя був правий, що не будував нові станції метро, вони не потрібні.

не каждый может так делать

Глобальную пандемию Билл Гейтс предсказывал еще 5 лет назад. Отсутствие острой необходимости расширения метро было очевидно для всех, кто держит руку на пульсе.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:03

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра..

как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)?
Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках.
Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня

Как угодно. Бюджетник может на месячную грязную зарплату купить метр в хрущевке на окраине. Никого не волнует что он будет есть, пока копит. Как не волнуют проблемы марсельского или копенгагенского бюджетника. Есть соотношение, которого у нас не наблюдалось, и которое, якобы, есть в развитых странах (не проверял), что месячная зарплата до налогов равна примерно стоимости метра. То, что у нас не так, часто в свое время приводилось как пример переоценнености метра и неминуемого обвала.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років.
Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки.
Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу.
Rule of thumb.

Приблизно одне помножити на приблизно друге и помножити на приблизно третє - буде приблизно в кубі.
І правила видачі іпотеки дещо складніші, а щодо автівок - то взагалі в наших реаліях не працює. Можна легко спростувати оце ваше "правило" - відкрийте той же нумбео і спробуйте знайти, де середня вартість м2 нерухомості буде на рівні середньої ЗП.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:05

  flyman написав:..

флетлорд з вченою ступінню

да шож такое!
только дело до формулы щастя дошло, как слился.
Между тем, я как раз привел пример квалифицированного персонала со своей работы с неплохим стажем.
как им накопить на квартиру? в Б2Б играться? лотереи выигрывать? занимать у швыдкогроши?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Кстати, сейчас в моем доме продается квартира. Правда с ремонтом и мебелью. 4570 за метр.

Я надеюсь, гривен?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:07

  Faceless написав:
  flyman написав:Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років.
Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки.
Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу.
Rule of thumb.

Приблизно одне помножити на приблизно друге и помножити на приблизно третє - буде приблизно в кубі.
І правила видачі іпотеки дещо складніші, а щодо автівок - то взагалі в наших реаліях не працює. Можна легко спростувати оце ваше "правило" - відкрийте той же нумбео і спробуйте знайти, де середня вартість м2 нерухомості буде на рівні середньої ЗП.

ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.
Але, думаю подорожчало, так як там % по іпотека пішли до низу, як і в інших розувинутих економіках під час теперішньої кризи.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:08

  zРадио написав:
  flyman написав:рокета,
достатньо найти одного забудовника з космічним ростом, і учотки растішок возбуждаються


К августу 2019-го сейчас, и правда, цены выше. Рост как раз и пришелся на осень 2019-го и зиму 2020-го. С весны же по сегодня потеряли 2%. Но это в пределах погрешности, так что если растишек это будет больше греть, то можно считать, что флэт

Так я же цену на новую прелесть тоже в августе фиксанул. Кстати, сейчас в моем доме продается квартира. Правда с ремонтом и мебелью. 4570 за метр.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

3к на чавдар сдали за 2 дня на 1000 грн дороже чем предідущим рендаторам.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:11

  Vlad442 написав:
  sequence написав:да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая

А сколько лет нужно ничего не есть семье из бюджетников, чтобы купить однушку в хрущевке?
Я писал про то, что мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра, что говорит о том, что недвижимость не переоценена.


До речі, в Києві м2 став доступніший, чим у Варшаві.
1,5 з.п м2 в іпенях Києва
2,5 з.п. м2 в іпенях В-ви.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Poland&country2=Ukraine&city1=Warsaw&city2=Kiev+%28Kyiv%29
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