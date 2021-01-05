Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. Я тобі пояснив по простому, без формул. ..
ОК, выведи формулу без ыпатэкы. на пальцах расскажи, как купить новую квартиру, проживая на съемной, зарабатывая 1000 баксов/мес(больше Зрадовской!), катаясь на ШРТ и не имея прочих сложностей, вроде xерового здоровья или детей
Vlad442 написав:.. мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра..
как будем считать "месячный доход"? по Зрадио, по личным соображениям или ППП (пол-палец-потолок)? Много затычек в методологии. Предположим, при одной и той же ЗП двумя коллегами, один снимает квартиру, а у второго ребенок на шее - и мне вовсе не очевидно, у кого по итогу останется больше на руках. Считать нечто среднее по палате, имхо, фигня
Как угодно. Бюджетник может на месячную грязную зарплату купить метр в хрущевке на окраине. Никого не волнует что он будет есть, пока копит. Как не волнуют проблемы марсельского или копенгагенского бюджетника. Есть соотношение, которого у нас не наблюдалось, и которое, якобы, есть в развитых странах (не проверял), что месячная зарплата до налогов равна примерно стоимости метра. То, что у нас не так, часто в свое время приводилось как пример переоценнености метра и неминуемого обвала.
flyman написав:Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років. Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки. Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу. Rule of thumb.
Приблизно одне помножити на приблизно друге и помножити на приблизно третє - буде приблизно в кубі. І правила видачі іпотеки дещо складніші, а щодо автівок - то взагалі в наших реаліях не працює. Можна легко спростувати оце ваше "правило" - відкрийте той же нумбео і спробуйте знайти, де середня вартість м2 нерухомості буде на рівні середньої ЗП.
да шож такое! только дело до формулы щастя дошло, как слился. Между тем, я как раз привел пример квалифицированного персонала со своей работы с неплохим стажем. как им накопить на квартиру? в Б2Б играться? лотереи выигрывать? занимать у швыдкогроши?
flyman написав:Є таке правило, тому що 100 з.п. це приблизно дохід за 8 років. Далі, якщо брати іпотеку, то іпотека дається на 1/3 доходу, і виходить що 24 роки іпотеки. Аналогічно є правило щодо вартості автівки, що в межах 6 місяців доходу. Rule of thumb.
Приблизно одне помножити на приблизно друге и помножити на приблизно третє - буде приблизно в кубі. І правила видачі іпотеки дещо складніші, а щодо автівок - то взагалі в наших реаліях не працює. Можна легко спростувати оце ваше "правило" - відкрийте той же нумбео і спробуйте знайти, де середня вартість м2 нерухомості буде на рівні середньої ЗП.
ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п. Але, думаю подорожчало, так як там % по іпотека пішли до низу, як і в інших розувинутих економіках під час теперішньої кризи.
flyman написав:рокета, достатньо найти одного забудовника з космічним ростом, і учотки растішок возбуждаються
К августу 2019-го сейчас, и правда, цены выше. Рост как раз и пришелся на осень 2019-го и зиму 2020-го. С весны же по сегодня потеряли 2%. Но это в пределах погрешности, так что если растишек это будет больше греть, то можно считать, что флэт
Так я же цену на новую прелесть тоже в августе фиксанул. Кстати, сейчас в моем доме продается квартира. Правда с ремонтом и мебелью. 4570 за метр.
sequence написав:да, математика не сходится. С ремонтом получится минимум 4 куе/м2, с доходом 2-3куе/мес нужно несколько лет ничего не есть и никуда не ездить, что невероятно во всех случаях, кроме Флая
А сколько лет нужно ничего не есть семье из бюджетников, чтобы купить однушку в хрущевке? Я писал про то, что мы приближаемся к формуле месячный доход равен стоимости метра, что говорит о том, что недвижимость не переоценена.