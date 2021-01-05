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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6189619061916192>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:13

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Кстати, сейчас в моем доме продается квартира. Правда с ремонтом и мебелью. 4570 за метр.

Я надеюсь, гривен?

DAI coins.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:15

  sequence написав:
  flyman написав:..

флетлорд з вченою ступінню

да шож такое!
только дело до формулы щастя дошло, как слился.
Между тем, я как раз привел пример квалифицированного персонала со своей работы с неплохим стажем.
как им накопить на квартиру? в Б2Б играться? лотереи выигрывать? занимать у швыдкогроши?


https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
5 років для касира АТБ на кавалірку
10 років на 2 кавалірки або 1к
Востаннє редагувалось flyman в Вів 12 січ, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:на окраїні Бердичева чи Малина?

В Києїві чи Житомирі - ні, ніяк не купить. Тому що бюджетна ЗП на руки 4 500 - 7 000 грн.

Бюджетник это не значит дворник. Это значит работник с нормальной средней зарплатой по госстату. Начальник сектора НБУ, например.
Я уточнил, что цифра берется до налогов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:18

  Унуноктий написав:3к на чавдар сдали за 2 дня на 1000 грн дороже чем предідущим рендаторам.

11 тыс?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:19

  Vlad442 написав:Бюджетник это не значит дворник. Это значит работник с нормальной средней зарплатой по госстату.
Класична маніпуляція.
Бюджетники - лікарі, вчителі, науковці, працівники державних установ (офісний планктон).

Звісно, можна сюди додати міністрів, депутатів, чиновників з держадміністрації :mrgreen: Бажано в пропорції 1:1. Непоганий буде пересічний бюджетник))) :mrgreen:
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Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если прогнозы Кухарей исполнятся хотя бы на 50%, не вижу я на чем могут цены на недвигу упасть через 9 месяцев. В общем, тем кто ориентируется на прогноз Зрадио, стоит подумать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:34

  airmax78 написав:Если прогнозы Кухарей исполнятся хотя бы на 50%, не вижу я на чем могут цены на недвигу упасть через 9 месяцев. В общем, тем кто ориентируется на прогноз Зрадио, стоит подумать.

"Доки грім не вдарить - дядько не перехреститься!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:37

  Vlad442 написав:
  Frant написав:на окраїні Бердичева чи Малина?

В Києїві чи Житомирі - ні, ніяк не купить. Тому що бюджетна ЗП на руки 4 500 - 7 000 грн.

Бюджетник это не значит дворник. Это значит работник с нормальной средней зарплатой по госстату. Начальник сектора НБУ, например.
Я уточнил, что цифра берется до налогов.

Сотрудники НБУ не бюджетники. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:45

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:на окраїні Бердичева чи Малина?

В Києїві чи Житомирі - ні, ніяк не купить. Тому що бюджетна ЗП на руки 4 500 - 7 000 грн.

Бюджетник это не значит дворник. Это значит работник с нормальной средней зарплатой по госстату. Начальник сектора НБУ, например.
Я уточнил, что цифра берется до налогов.

Сотрудники НБУ не бюджетники. :mrgreen:


Ага. Им зарплату вообще произведенной продукцией выдают :mrgreen:
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