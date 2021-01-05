Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:13
Faceless написав: airmax78 написав:
Кстати, сейчас в моем доме продается квартира. Правда с ремонтом и мебелью. 4570 за метр.
Я надеюсь, гривен?
DAI coins.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:15
sequence написав: flyman написав:
..
флетлорд з вченою ступінню
да шож такое!
только дело до формулы щастя дошло, как слился.
Между тем, я как раз привел пример квалифицированного персонала со своей работы с неплохим стажем.
как им накопить на квартиру? в Б2Б играться? лотереи выигрывать? занимать у швыдкогроши?
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
5 років для касира АТБ на кавалірку
10 років на 2 кавалірки або 1к
Востаннє редагувалось
flyman
в Вів 12 січ, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:16
Frant написав:
на окраїні Бердичева чи Малина?
В Києїві чи Житомирі - ні, ніяк не купить. Тому що бюджетна ЗП на руки 4 500 - 7 000 грн.
Бюджетник это не значит дворник. Это значит работник с нормальной средней зарплатой по госстату. Начальник сектора НБУ, например.
Я уточнил, что цифра берется до налогов.
Vlad442
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:18
Унуноктий написав:
3к на чавдар сдали за 2 дня на 1000 грн дороже чем предідущим рендаторам.
11 тыс?
Vlad442
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:19
Vlad442 написав:
Бюджетник это не значит дворник. Это значит работник с нормальной средней зарплатой по госстату.
Класична маніпуляція.
Бюджетники - лікарі, вчителі, науковці, працівники державних установ (офісний планктон).
Звісно, можна сюди додати міністрів, депутатів, чиновників з держадміністрації
Бажано в пропорції 1:1. Непоганий буде пересічний бюджетник)))
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Frant
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:26
Если прогнозы Кухарей исполнятся хотя бы на 50%, не вижу я на чем могут цены на недвигу упасть через 9 месяцев. В общем, тем кто ориентируется на прогноз Зрадио, стоит подумать.
airmax78
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:34
airmax78 написав:
Если прогнозы Кухарей исполнятся хотя бы на 50%, не вижу я на чем могут цены на недвигу упасть через 9 месяцев. В общем, тем кто ориентируется на прогноз Зрадио, стоит подумать.
"Доки грім не вдарить - дядько не перехреститься!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:36
flyman написав:
ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.
Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає
Faceless
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:37
Vlad442 написав: Frant написав:
на окраїні Бердичева чи Малина?
В Києїві чи Житомирі - ні, ніяк не купить. Тому що бюджетна ЗП на руки 4 500 - 7 000 грн.
Бюджетник это не значит дворник. Это значит работник с нормальной средней зарплатой по госстату. Начальник сектора НБУ, например.
Я уточнил, что цифра берется до налогов.
Сотрудники НБУ не бюджетники.
Faceless
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:45
Faceless написав: Vlad442 написав: Frant написав:
на окраїні Бердичева чи Малина?
В Києїві чи Житомирі - ні, ніяк не купить. Тому що бюджетна ЗП на руки 4 500 - 7 000 грн.
Бюджетник это не значит дворник. Это значит работник с нормальной средней зарплатой по госстату. Начальник сектора НБУ, например.
Я уточнил, что цифра берется до налогов.
Сотрудники НБУ не бюджетники.
Ага. Им зарплату вообще произведенной продукцией выдают
zРадио
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