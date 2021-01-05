RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61906191619261936194>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 94
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
26
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:52

  Faceless написав:
  flyman написав:ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає

Так у них есть ипотека.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4398
З нами з: 19.09.10
Подякував: 741 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ага. Им зарплату вообще произведенной продукцией выдают

Тоже верно, но вообще они действительно не госслужащие и не бюджетники, ЗП сотрудников НБУ не платится из бюджета
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28435
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 6874 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:10

  Libo написав:Может у них кукуха поехала?!
Декабрь. Подол.
Мне за холодную воду и видовидведення х/в - 1300 грн.
Тепло - 4500+ грн.
И далее в том же роде.
Долгов не имел.
Такое может быть? :roll:
Удаленка? Пишут дома? С НГ в запое?
:lol: :lol: :lol:


А что за дом ? Квадратура ?
Это то что вы прибрели ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:09

  Хомякоид написав:
  Libo написав:Может у них кукуха поехала?!
Декабрь. Подол.
Мне за холодную воду и видовидведення х/в - 1300 грн.
Тепло - 4500+ грн.
И далее в том же роде.
Долгов не имел.
Такое может быть? :roll:
Удаленка? Пишут дома? С НГ в запое?
:lol: :lol: :lol:


А что за дом ? Квадратура ?
Это то что вы прибрели ?

Масонская лажа на Подоле))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5153
З нами з: 03.12.14
Подякував: 808 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity
airmax78
 
Повідомлень: 37306
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:09

  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity

Разницу оплачивает государство, это же очевидно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4398
З нами з: 19.09.10
Подякував: 741 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:12

  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity


Читай Закон от Бюджете - расходы на льготные кредиты бизнесу там есть, а на льготную ипотеку, исключая нишевую и копеечную "молодежку", нет. Коммерческих же фондов не существует ни для одной из этих программ. Прекращай уже натягивать сов на глобусы

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity

Разницу оплачивает государство, это же очевидно.


Максим выступает на публику, не мешайте :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 3929 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:17

  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity

до чого тут депозити, якщо даються пільгові кредити з свіжонадрукованої гривні.
ще Долярчик писав, що тре "позолотити ручку" даючому.
Так що в пільгові кредити навіть Долярчик на вірить, як і в іпотеку, так як взяв "за свої депостовпчики"

Чи рівень "аналітика з МБА" уже нижче рівня "Долярчика з базару"?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25

  flyman написав:
  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity

до чого тут депозити, якщо даються пільгові кредити з свіжонадрукованої гривні.
ще Долярчик писав, що тре "позолотити ручку" даючому.
Так що в пільгові кредити навіть Долярчик на вірить, як і в іпотеку, так як взяв "за свої депостовпчики"

Чи рівень "аналітика з МБА" уже нижче рівня "Долярчика з базару"?

Флай, недвига тебя портит. Становишься прямолинейным как правило.
airmax78
 
Повідомлень: 37306
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25

  flyman написав:
  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity

до чого тут депозити, якщо даються з свіжонадрукованої гривні.
ще Долярчик писав, що тре "позолотити ручку" даючому.


Кстати, если бы потребительские капризы долярчиков финансировали кредитной гривной из-под печатного станка, девальвация съедала бы больше стоимости бетона, чем спрос на ипотеку к ней добавлял. Уверены ли сами растишки, что хотят этого? :roll:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 3929 раз.
 
Профіль
14
6
3
  #<1 ... 61906191619261936194>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19702 3338294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 23:28
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20640
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19069)
12.01.2021 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.