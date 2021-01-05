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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:52
Faceless написав: flyman написав:
ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.
Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає
Так у них есть ипотека.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:53
zРадио написав:
Ага. Им зарплату вообще произведенной продукцией выдают
Тоже верно, но вообще они действительно не госслужащие и не бюджетники, ЗП сотрудников НБУ не платится из бюджета
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:10
Libo написав:
Может у них кукуха поехала?!
Декабрь. Подол.
Мне за холодную воду и видовидведення х/в - 1300 грн.
Тепло - 4500+ грн.
И далее в том же роде.
Долгов не имел.
Такое может быть?
Удаленка? Пишут дома? С НГ в запое?
А что за дом ? Квадратура ?
Это то что вы прибрели ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:09
Хомякоид написав: Libo написав:
Может у них кукуха поехала?!
Декабрь. Подол.
Мне за холодную воду и видовидведення х/в - 1300 грн.
Тепло - 4500+ грн.
И далее в том же роде.
Долгов не имел.
Такое может быть?
Удаленка? Пишут дома? С НГ в запое?
А что за дом ? Квадратура ?
Это то что вы прибрели ?
Масонская лажа на Подоле))
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Мизантрóп
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:55
Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет? https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity
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airmax78
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:09
Разницу оплачивает государство, это же очевидно.
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BIGor
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:12
Читай Закон от Бюджете - расходы на льготные кредиты бизнесу там есть, а на льготную ипотеку, исключая нишевую и копеечную "молодежку", нет. Коммерческих же фондов не существует ни для одной из этих программ. Прекращай уже натягивать сов на глобусы
BIGor написав:
Разницу оплачивает государство, это же очевидно.
Максим выступает на публику, не мешайте
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:17
до чого тут депозити, якщо даються пільгові кредити з свіжонадрукованої гривні.
ще Долярчик писав, що тре "позолотити ручку" даючому.
Так що в пільгові кредити навіть Долярчик на вірить, як і в іпотеку, так як взяв "за свої депостовпчики"
Чи рівень "аналітика з МБА" уже нижче рівня "Долярчика з базару"?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25
flyman написав:
до чого тут депозити, якщо даються пільгові кредити з свіжонадрукованої гривні.
ще Долярчик писав, що тре "позолотити ручку" даючому.
Так що в пільгові кредити навіть Долярчик на вірить, як і в іпотеку, так як взяв "за свої депостовпчики"
Чи рівень "аналітика з МБА" уже нижче рівня "Долярчика з базару"?
Флай, недвига тебя портит. Становишься прямолинейным как правило.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25
flyman написав:
до чого тут депозити, якщо даються з свіжонадрукованої гривні.
ще Долярчик писав, що тре "позолотити ручку" даючому.
Кстати, если бы потребительские капризы долярчиков финансировали кредитной гривной из-под печатного станка, девальвация съедала бы больше стоимости бетона, чем спрос на ипотеку к ней добавлял. Уверены ли сами растишки, что хотят этого?
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