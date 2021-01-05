Додано: Вів 12 січ, 2021 20:46

airmax78 написав: Почему ты решил что это будут делать также прямолинейно? Ты же читал вот это: https://www.mind.ua/news/amp/20219343-d ... hgarantiyi Почему ты решил что это будут делать также прямолинейно? Ты же читал вот это:

Возможно, потому что мыслю ясно и умею считать3 млрд грн - это "целых" 4000-5000 ипотечных договоров на всю страну при условии, если все эти деньги будут выданы в виде кредитов, а не разойдутся на зарплаты и административные расходы агентства.А если ты намекаешь на то, что деньги можно потратить просто на компенсацию процентов банкам, чтобы сделать из 4-5 тыс договоров 40-50 тыс, то я тебя разочарую - деньги то заемные, по ним не только нужно номинал выплатить, но еще и купон. Так что деятельность предполагается коммерческая, ну или иждивенческая (что скорее), но уж точно - не благотворительнаяPS: кстати, сами ОВГЗ привлекут минимум под 11,5%. Т.е. точно не для того, чтобы дешевле их раздать